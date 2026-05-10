母親節最佳賀禮 台東147名學子獲得天后宮媽祖獎學金

台東天后宮今天上午頒發台東市國高中生獎助學金，由董事長林有德頒發高中職組5千元及國中組3 千元獎助金給147名學生，另有常務董事李壬癸個人加碼捐出20萬元，這份來自媽祖的獎學金可說是母親節最佳禮物。

天后宮今天上午舉辦慶祝媽祖誕辰系列活動之「頒發台東市國高中生清寒獎助學金」，今年共評選高中職組75人、國中組72人獲得獎學金5千及3千元，台東市長陳銘風到場祝賀。

董事長林有德指出，今天是媽祖誕辰的系列活動的獎學金頒獎活動，同時也是母親節，恭賀在座同學領取媽祖獎學金，獎學金可做為慶祝佳節獻給媽媽的最好禮物，希望領取獎學金的同學長大後也要關心地方、奉獻己力。

台東天后宮今天上午頒發台東市國高中生獎助學金，主辦單位勉勵獲獎學生以後也要回饋社會。圖／台東天后宮提供