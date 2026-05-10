快訊

「六星級月子中心」疑捲偷拍 北市警確認是針孔…負責人配合到案釐清

「台北鴨王」私廚開不到2個月 老闆看臉書才知店面遭人潑漆

機場捷運一度電力異常停駛、沒冷氣 桃捷：全線陸續恢復營運中

聽新聞
0:00 / 0:00

母親節最佳賀禮 台東147名學子獲得天后宮媽祖獎學金

聯合報／ 記者徐白櫻／台東即時報導
台東天后宮今天上午頒發台東市國高中生獎助學金，主辦單位勉勵獲獎學生以後也要回饋社會。圖／台東天后宮提供
台東天后宮今天上午頒發台東市國高中生獎助學金，主辦單位勉勵獲獎學生以後也要回饋社會。圖／台東天后宮提供

台東天后宮今天上午頒發台東市國高中生獎助學金，由董事長林有德頒發高中職組5千元及國中組3 千元獎助金給147名學生，另有常務董事李壬癸個人加碼捐出20萬元，這份來自媽祖的獎學金可說是母親節最佳禮物。

天后宮今天上午舉辦慶祝媽祖誕辰系列活動之「頒發台東市國高中生清寒獎助學金」，今年共評選高中職組75人、國中組72人獲得獎學金5千及3千元，台東市長陳銘風到場祝賀。

董事長林有德指出，今天是媽祖誕辰的系列活動的獎學金頒獎活動，同時也是母親節，恭賀在座同學領取媽祖獎學金，獎學金可做為慶祝佳節獻給媽媽的最好禮物，希望領取獎學金的同學長大後也要關心地方、奉獻己力。

台東天后宮今天上午頒發台東市國高中生獎助學金，主辦單位勉勵獲獎學生以後也要回饋社會。圖／台東天后宮提供
台東天后宮今天上午頒發台東市國高中生獎助學金，主辦單位勉勵獲獎學生以後也要回饋社會。圖／台東天后宮提供

台東 母親節 天后宮

延伸閱讀

傳承父愛跨越半世紀 高雄市模範父親協會頒發145萬獎助學金

台灣集保結算所挹注教育 澎湖174位學子受益

新光人壽115年度獎學金 抽籤結果揭曉

媽祖誕辰日北斗奠安宮發布重訊 奠安宮古廟搬回動工日確定了

相關新聞

桃園免費營養午餐將升級 每周一次雙主菜、在地名店也吃得到

桃園市領先六都，推出公私立國中小免費營養午餐政策已邁入第3年，不過民代質疑，在各縣市加碼比拚下，如今桃園餐費已淪倒數，預算逐年攀升，也可能影響其他基礎建設經費，建議市府採「部分補助、家長部分負擔」模式，以提升餐食品質。市長張善政回應，這非軍備競賽，而是隨物價滾動調整，今年9月開學前會再調高每餐預算。

影／「聽媽媽的話」 母親節活動小學生獻唱祝福 媽媽感動落淚

今天是母親節，台中市清水區槺榔國小前天提前辦母親節活動，小學生們上台獻唱祝福，大聲唱出「聽媽媽的話，別讓她受傷」，多位媽媽在台上抱緊子女，感動落淚。

成功高中昔日積極參加路跑 校長劉晶晶今為舒跑杯路跑鳴槍延續傳承

台北市成功高中在校長劉晶晶帶領下，由高一導師發起，校友會支持下，組成247人路跑隊伍，今天參與舒跑杯路跑活動，由於是參賽最多人數的團體，大會邀請劉晶晶擔任路跑賽鳴槍手，成為舒跑杯台北場今年唯一受邀鳴槍的高中校長。

母親節最佳賀禮 台東147名學子獲得天后宮媽祖獎學金

台東天后宮今天上午頒發台東市國高中生獎助學金，由董事長林有德頒發高中職組5千元及國中組3 千元獎助金給147名學生，另有常務董事李壬癸個人加碼捐出20萬元，這份來自媽祖的獎學金可說是母親節最佳禮物。

校園新鮮事／雲林偏鄉校引進太鼓、太極…秀潭show硬實力

雲林縣土庫鎮秀潭國民小學全校僅廿一名學生，學校將「人少」化為優勢，透過小班制教學發展太鼓、舞蹈、美術、太極拳等多元才藝課程，讓農村孩子不用遠赴都市，也能在校學習才藝，近年更在縣內、全國競賽屢傳佳績，日前校慶成果展演，更讓社區與家長看得驚呼連連。

北市成功高中104周年校慶表揚校友許添財田鴻魁陳來助

1922年成立的台北市立成功高中，5月9日迎來建校104 周年校慶。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。