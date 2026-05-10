國中小學生數18年來減幅逾3成 合計少93萬人
根據教育部最新統計，114學年國小生116.5萬人、國中生60.5萬人，分別較96學年減少約58.9萬人、34.7萬人，國中、國小生18年間減幅分別約33.6%、36.5%。
教育部近日公布114學年高中、國中小概況統計，114學年國中有736所、國小有2607所，分別較113學年增加1所、少6所；觀察近5學年校數變化，國小5年間少24所，國中5年間少1所。
高中部分，114學年高中有505所，比109學年減少8所，其中公立學校呈增加趨勢，私立學校呈逐年遞減趨勢；觀察開設學程別的學校，114學年開設各學程的學校均較109學年減少，以開設「進修部」的學校減少25所最多。
學生數方面，114學年國小學生116.5萬人、國中學生60.5萬人，分別較96學年減少約58.9萬人、34.7萬人，國中、國小學生18年間減幅約33.6%、36.5%；114學年高中學生為53.2萬人，比104學年減少26萬人，10年間減幅約32.8%。
觀察近5學年間國中、國小班級數規模，均以12班以下最多，國小12班以下校數占比由109學年55.6%降至114學年55.2%；國中12班以下校數由109學年37%增至114學年37.8%。
教育部統計顯示，114學年高中總班級1萬7355班，比104學年減少4095班，10年間減幅約19.1%，其中綜合高中10年減少816班，減幅約53.4%，專業群科10年減少2123班，減幅約24.2%，普通科大致維持穩定，10年增加57班。
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