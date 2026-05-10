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成功高中昔日積極參加路跑 校長劉晶晶今為舒跑杯路跑鳴槍延續傳承

聯合報／ 記者高凌雲 /台北即時報導
成功高中校長劉晶晶組成247人隊伍，參加台北市舒跑杯路跑活動，主辦單位邀請劉晶晶擔任路跑賽鳴槍手。圖片提供/成功高中校友會
成功高中校長劉晶晶組成247人隊伍，參加台北市舒跑杯路跑活動，主辦單位邀請劉晶晶擔任路跑賽鳴槍手。圖片提供/成功高中校友會

台北市成功高中在校長劉晶晶帶領下，由高一導師發起，校友會支持下，組成247人路跑隊伍，今天參與舒跑杯路跑活動，由於是參賽最多人數的團體，大會邀請劉晶晶擔任路跑賽鳴槍手，成為舒跑杯台北場今年唯一受邀鳴槍的高中校長。

成功高中前身是日據時代的台北州立台北第二中學校，1941年的校長是日本自由主義教育家河瀨半四郎，他推動全校師生16公里馬拉松活動，展現北二中質實剛健、和衷協同與明淨正直的校風，對照現在的城市路跑風氣，當時可說是開了北台灣城市路跑之先例。

成功高中今年的校慶系列活動之一，師長及校友會在5月4日舉辦「重現傳統，再造光榮」誓師大會，以慎重儀式，嘹亮口號，鼓勵學生走向戶外，擁抱人群，符合課綱自主行動、溝通互動、社會參與的核心素養，響應舒跑杯跑出健康，相信自己，汗水不會白費的信念，用步伐感受城市風采，延續北二中精神。

這次路跑活動在成功高中校友會全力支持下，串起各屆學長學弟跨世代共鳴，是和衷協同的意志相傳，是百年名校守護傳統具體實踐。

根據成功高中校史，成功高中前身是日據時代的台北州立台北第二中學校，當時在校長河瀨半四郎鼓吹下，學生積極參加馬拉松比賽，圖為學生在昔日校舍外的路跑活動。圖片提供/成功高中校友會
根據成功高中校史，成功高中前身是日據時代的台北州立台北第二中學校，當時在校長河瀨半四郎鼓吹下，學生積極參加馬拉松比賽，圖為學生在昔日校舍外的路跑活動。圖片提供/成功高中校友會

路跑 成功高中 日本

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