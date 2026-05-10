聽新聞
0:00 / 0:00
成功高中昔日積極參加路跑 校長劉晶晶今為舒跑杯路跑鳴槍延續傳承
台北市成功高中在校長劉晶晶帶領下，由高一導師發起，校友會支持下，組成247人路跑隊伍，今天參與舒跑杯路跑活動，由於是參賽最多人數的團體，大會邀請劉晶晶擔任路跑賽鳴槍手，成為舒跑杯台北場今年唯一受邀鳴槍的高中校長。
成功高中前身是日據時代的台北州立台北第二中學校，1941年的校長是日本自由主義教育家河瀨半四郎，他推動全校師生16公里馬拉松活動，展現北二中質實剛健、和衷協同與明淨正直的校風，對照現在的城市路跑風氣，當時可說是開了北台灣城市路跑之先例。
成功高中今年的校慶系列活動之一，師長及校友會在5月4日舉辦「重現傳統，再造光榮」誓師大會，以慎重儀式，嘹亮口號，鼓勵學生走向戶外，擁抱人群，符合課綱自主行動、溝通互動、社會參與的核心素養，響應舒跑杯跑出健康，相信自己，汗水不會白費的信念，用步伐感受城市風采，延續北二中精神。
這次路跑活動在成功高中校友會全力支持下，串起各屆學長學弟跨世代共鳴，是和衷協同的意志相傳，是百年名校守護傳統具體實踐。
【編輯推薦】
▪整理包／115國中教育會考最後衝刺！考場時程、A++高分關鍵全掌握
▪學姊制不合理！北一女儀隊遭爆高跪姿聽講、無法吃午飯 校方回應了
▪留學夢太貴…女兒想出國竟勸「賣房就好」 她陷兩難網驚了：別母女一起傻
▪不挑醫牙、電資！2建中校排1%學霸 繁星選台師大國文、台大地理掀議論
▪被師建議上資源班…家長嘆「不想讓孩去」 網點現實：你不想不代表不需要
▪曬多年前學霸筆記！管中閔捨不得丟的「心血結晶」揭偏執：錯1字就整頁重寫
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。