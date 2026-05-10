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中山女中李明慈用AI創新教學 國文課培育創造力

中央社／ 台北10日電

中山女中教師李明慈推動創新教學，例如疫情期間請學生訪談採訪家人並化為文章，將AI工具結合教學，生成角色並製作短片，讓國文課成為培養創造力的舞台，獲選教育家人物典範。

教育部今天發布新聞稿指出，李明慈畢業於政大中文系，童年與父親接力共讀金庸小說的回憶，為她種下對文學的熱愛；大學畢業後曾任職「商業周刊」，並利用夜間修習教育學分，之後投身教育界，從台北市福安國中起步，歷經松山高中，最終回到母校中山女高任教至今。

COVID-19疫情期間人際相處受阻，李明慈靈機一動安排學生採訪家人，記錄空服員母親承受的異樣眼光、外婆小吃店一落千丈的生意、工程師父親趕工研發實聯制QR Code的辛勞，並將這些訪談化為文章與廣播節目，帶領學生記錄屬於她們的時代人聲。

面對AI浪潮對文字創作的衝擊，李明慈在課堂上要求手寫以因應升學考場規範，但也鼓勵學生善用新興科技整理文獻，例如探討「桃花源記」時，將傳記與年表輸入系統抓取重點，改寫成陶淵明的回答，完成「穿越時空的對話」劇本，最後用AI工具生成角色、製作短片上傳發表。

除了創新教學，李明慈也傾注心力陪伴需要關懷的生命，曾有一名新生在自我介紹提及自己複雜的校外背景，身為導師的她便前往其畢業國中瞭解狀況，並主動邀請學生擔任風紀股長，在這份信任與陪伴下，幫助學生遠離過去陰霾，回歸正常校園生活。

李明慈表示，她每年不斷從閱讀、旅行與生活中汲取靈感，嘗試嶄新教法；對她而言，教育就是陪伴青年學子走一段路，期盼在這段旅程中協助每個人找到專屬方向，讓天賦熠熠發光。

金庸 中山女高 松山高中

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