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北市成功高中104周年校慶表揚校友許添財田鴻逵陳來助
1922年成立的台北市立成功高中，5月9日迎來建校104 周年校慶。
今天校園內洋溢著熱情與活力，從莊嚴的校慶大會到熱鬧非凡的園遊會，以及人才雲集的校友重聚餐會，成功學子以多元的表現，詮釋成功人不僅會讀書，更能玩、能動、能創造的特質。
上午校慶慶祝大會，成功高中校長劉晶晶表達對歷任校長以及諸多校友的感謝，同時表揚傑出校友，她說，未來成功高中會持續營造讓學生自由探索的環境，培育社會人才。
成功校友會理事長，台北市議會議長戴錫表示，成功高中將要改建，可能會有點辛苦，但市政府、市議會和教育局將全力協助學生。學校和校友會也會支持學弟，祝福所有校友及學弟堅定信心，邁向成功。
身為成功校友的台北市副市長張溫德以自身從基層至副市長的經歷，勉勵學弟珍惜校園養分，勇敢築夢。市府將持續投入教育經費，全力支持母校校舍改建計畫。
成功高中校慶活動表揚傑出校友獎，分別是前台南市市長許添財、友達光電總經理兼執行長陳來助、體育主播田鴻逵
晚間成功高中校友重聚餐會，在花園大酒店舉行，為了協助母校興建成功樓，校友餐會熱情捐款，募得超過1200萬元。
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