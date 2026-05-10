校園新鮮事／雲林偏鄉校引進太鼓、太極…秀潭show硬實力
雲林縣土庫鎮秀潭國民小學全校僅廿一名學生，學校將「人少」化為優勢，透過小班制教學發展太鼓、舞蹈、美術、太極拳等多元才藝課程，讓農村孩子不用遠赴都市，也能在校學習才藝，近年更在縣內、全國競賽屢傳佳績，日前校慶成果展演，更讓社區與家長看得驚呼連連。
校長劉信利表示，小校最大的優勢，就是「看得見每一個孩子」。由於學生數少，老師更能細緻掌握每名學生的學習狀況與生活需求，提供即時且個別化的陪伴與協助，也讓校園氛圍更加穩定溫暖。
劉信利指出，相較於都會區擁有豐富的才藝資源，秀潭國小學區多屬農村，家長若要讓孩子到外地學才藝，不僅舟車勞頓，也增加經濟負擔，因此學校決定直接把多元才藝課程帶進校園。
目前開設太鼓、舞蹈、美術、太極拳等社團課程，由老師與外聘師資帶領學生學習，孩子在課堂之外也能培養興趣與自信。其中，美術與太極拳等項目，更在縣內及全國賽事中屢獲佳績。
除了才藝教育，秀潭國小也積極深耕閱讀。今年學生參加「好鄰居愛閱讀徵文比賽」，在全國一千七百件作品中脫穎而出，成為全國卅個得獎者之一，再度展現出偏鄉小校的閱讀實力。
面對少子化浪潮，劉信利坦言，小校經營確實不容易，但危機也能成為轉機。學校希望透過精緻教學與多元發展，讓每個孩子都能被看見、被陪伴，在充滿溫度的校園裡找到自信，安心成長。
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