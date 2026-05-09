台江流域課程走進長安國小 學生敲染「愛心袋」獻媽媽

弘揚大道公孝親行道精神，台南社大台江分校推動「大廟興學」運動，結合台江文化季與母親節前夕課程，將台江流域學習帶進長安國小，帶領四年級學生透過公民科學工具 iNaturalist 探索校園植物，並結合敲染藝術，製作「送給媽媽的愛心袋」，作為母親節手作禮物。

社大台江分校指出，台南市安南區古稱台江，一八二三年曾文溪改道沖入內海，形成溼地型台江十六寮聚落，其中十二個村落主祀大道公醫神，被視為地方拓墾守護神。今年適逢大道公生日與母親節相近，校方結合台江文化季，規劃第四屆「謝謝俺娘」舞蹈音樂敘事劇，並同步推動流域學習課程，與長安國小教師團隊共同備課。

此次課程由台江分校執行長吳茂成與長安國小教師楊淑瑤、黃慧雯等人共同帶領，結合環境教育、藝術教育與生命教育。學生先以 iNaturalist 認識校園植物，再採集花葉進行敲染創作，完成具個人特色的愛心袋。

四個班級學生在作品發表時分享心得，有學生以花園圖樣象徵母親「像花一樣美麗溫柔」，也有人敲染大樹圖案，祝福母親「像大樹一樣健康」，亦有學生表達感謝養育之恩。

長安國小教師黃慧雯表示，課程促成跨領域合作，讓學生從觀察植物到實作藝術創作，幾乎都是首次體驗，學習歷程完整且具啟發性。

教師朱育潁則指出，課程設計強調自主學習與探究精神，學生透過實地觀察、資料查找與創作實作，培養解決問題能力，也提升學習動機與參與感。

台南社大台江分校結合台江文化季與母親節前夕課程，將台江流域學習帶進長安國小，帶領四年級學生透過公民科學工具 iNaturalist 探索校園植物，並結合敲染藝術，製作「送給媽媽的愛心袋」，作為母親節手作禮物。圖／台江分校提供