母親節前夕到彰化母親河健行 彰化湖北國小落實家庭教育

明天母親節，彰化縣湖北國小350名親子提前在今天到彰化母親河東螺溪健行，小朋友參加環境教育闖關活動，從遊戲中吸收減碳、減塑等環保知識，闖關題目不難全體達陣，每組親子都獲得獎品餐盒一分。

溪湖鎮湖北國小舉辦本（114）學年度家庭教育「感恩慈母心‧漫步東螺溪」母親節親子健走活動，今年特地選在彰化母親河東螺溪，規畫中高年級6公里健走，低年級和湖北附幼3公里健走。上午8點30分在東螺溪畔開天宮廣場集合，校長莊世雄簡短致詞後做暖身操，接著350名親子和教職員工沿著東螺溪北岸自行車道健行。

東螺溪又稱舊濁水溪，曾灌溉大面積南彰化農地，日本統治時截斷源頭，變成僅靠農田灌溉餘水、家戶生活廢水、雨水挹注水源的河流，一度因畜牧廢水排放而發臭，彰化地檢署、縣政府和環保局揪出偷排禍源後，環保局近年嚴查偷排，加上在地社團、社區協力巡邏，東螺溪水質大為改善，今湖北國小親師生健行沒聞到臭味，感受的是農曆三月微涼清新。

健行回到起點東螺溪台灣欒樹綠色隧道，復育東螺溪自然生態長達13年的湖埔社區大學負責闖關遊戲，社大人員和志工提問何種行為對環境減碳或減塑NG，例如溪湖盛產葡萄，要買在地葡萄或到外地購買？當小朋友遲疑答不上來的時候略微提示，小朋友都能答對通關。

湖北國小校長莊世雄說，家庭教育是所有教育的起點也是基礎，學校第三年舉辦家庭教育活動，今年鼓勵家長帶孩子來到彰化母親河畔，放下3C產品看看家鄉河流和自然環境，有助健康又學到環境教育知識，一舉多得。

彰化縣湖北國小小朋友到東螺溪綠色隧道參加闖關活動。記者簡慧珍／攝影