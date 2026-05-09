台南之光！文化國小勇奪全國羽球賽男子、女子雙料冠軍

台南市歸仁區文化國小羽球隊傳捷報，在115年全國羽球團體錦標賽表現亮眼，勇奪全國小男組及全國小女組雙料冠軍，再次展現台南基層羽球扎實培育成果與強勁競技實力，市長黃偉哲對小將表達高度肯定與祝賀。

黃偉哲表示，文化國小羽球隊此次面對全國各地勁旅，依舊沉著穩定、發揮團隊默契，在高張力賽事中一路過關斬將，最終奪下男女雙冠，充分展現台南學子堅韌不拔的運動精神與優異競技水準，也讓全體市民與有榮焉，市府將持續透過基層培訓、競技環境優化及資源整合，支持更多優秀選手穩健成長，厚植台南競技運動實力。

體育局長陳良乾指出，本次全國羽球團體錦標賽於5月2日至5月7日賽事中競爭相當激烈，其中男生組共有105支隊伍參賽、女生組則有49支隊伍角逐冠軍，文化國小選手從預賽、複賽到決賽期間，皆展現高度專注力與抗壓性，無論比分落後或關鍵局面，都能穩住節奏、積極應戰，將平日訓練成果完整展現在賽場上，最終成功站上全國最高榮耀舞台。

陳良乾表示，基層選手能有今日表現，背後仰賴長期且系統性的培訓，感謝文化國小校長葉亮宏、教練周東毅、林家豪、江冠麟及教練團隊長期深耕基層羽球發展，不僅在技術訓練上投入大量心力，更一路陪伴選手面對傷痛、壓力與挫折，建立良好心理素質與團隊精神。同時也肯定學校行政團隊持續支持體育發展，提供選手穩定且優質的訓練環境。

文化國小羽球隊此次勇奪雙冠，不僅為學校寫下亮眼紀錄，也再次擦亮台南「體育之都」招牌。期勉選手持續保持對羽球的熱情與拚勁，以此次榮耀作為新的起點，未來在更高層級賽事中持續突破自我、再創佳績，為臺南爭光。

台南市歸仁區文化國小羽球隊勇奪全國羽球團體錦標賽國小男子組及國小女子組雙料冠軍。圖／台南市體育局提供

台南市歸仁區文化國小羽球隊勇奪全國羽球團體錦標賽國小男子組及國小女子組雙料冠軍。圖／台南市體育局提供