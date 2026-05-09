台南之光！文化國小勇奪全國羽球賽男子、女子雙料冠軍
台南市歸仁區文化國小羽球隊傳捷報，在115年全國羽球團體錦標賽表現亮眼，勇奪全國小男組及全國小女組雙料冠軍，再次展現台南基層羽球扎實培育成果與強勁競技實力，市長黃偉哲對小將表達高度肯定與祝賀。
黃偉哲表示，文化國小羽球隊此次面對全國各地勁旅，依舊沉著穩定、發揮團隊默契，在高張力賽事中一路過關斬將，最終奪下男女雙冠，充分展現台南學子堅韌不拔的運動精神與優異競技水準，也讓全體市民與有榮焉，市府將持續透過基層培訓、競技環境優化及資源整合，支持更多優秀選手穩健成長，厚植台南競技運動實力。
體育局長陳良乾指出，本次全國羽球團體錦標賽於5月2日至5月7日賽事中競爭相當激烈，其中男生組共有105支隊伍參賽、女生組則有49支隊伍角逐冠軍，文化國小選手從預賽、複賽到決賽期間，皆展現高度專注力與抗壓性，無論比分落後或關鍵局面，都能穩住節奏、積極應戰，將平日訓練成果完整展現在賽場上，最終成功站上全國最高榮耀舞台。
陳良乾表示，基層選手能有今日表現，背後仰賴長期且系統性的培訓，感謝文化國小校長葉亮宏、教練周東毅、林家豪、江冠麟及教練團隊長期深耕基層羽球發展，不僅在技術訓練上投入大量心力，更一路陪伴選手面對傷痛、壓力與挫折，建立良好心理素質與團隊精神。同時也肯定學校行政團隊持續支持體育發展，提供選手穩定且優質的訓練環境。
文化國小羽球隊此次勇奪雙冠，不僅為學校寫下亮眼紀錄，也再次擦亮台南「體育之都」招牌。期勉選手持續保持對羽球的熱情與拚勁，以此次榮耀作為新的起點，未來在更高層級賽事中持續突破自我、再創佳績，為臺南爭光。
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