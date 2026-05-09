竹縣投入4200萬元升級偏鄉教師宿舍 改善17校25間住宿空間
為改善新竹縣偏遠地區國中、小教師宿舍，提升偏遠地區教師生活及住宿品質，新竹縣政府啟動「教師(生)宿舍進化計畫」，並獲教育部國民及學前教育署核定經費約4200萬元，改善17校、25間偏遠地區國中小教師(生)宿舍，讓師生的住宿環境更加進化。
新竹縣長楊文科表示，建置優質完善的校園環境是穩定師資與維護學生權益的關鍵，感謝教育部與國教署支持新竹縣「教師(生)宿舍進化計畫」，核定補助4200萬元(含中央補助約2520萬元，縣自籌款補助約1,680萬元)改善17校、25間偏遠地區國中小教師(生)宿舍，優先改善與升級新竹縣偏遠地區學校的師生宿舍設備與機能，將可有效提升偏遠地區教師生活品質，不僅改善師生就學的交通問題，更能穩定師資，讓教師專注投入教學，增進學生的學習成效。
新竹縣政府教育局長蔡淑貞指出，教育局透過「教師(生)宿舍進化計畫」協助營造學校舒適及優質的宿舍環境，114年配合國教署改善偏遠地區及非山非市國民中小學師生宿舍計畫，補助經費200萬元，協助石磊國小修繕防水及更新管線，改善原先嚴重漏水及壁癌情形。
今年更進一步在國教署支持下，擴大改善學校宿舍設備不足、長年管線阻塞、通風採光不良及山區潮溼等情形，提升師生住宿品質及生活環境，維護師生健康。
本次共計補助精華國中、峨眉國中、五峰國中、石光國中、尖石國中、錦山國小、新城國小、新光國小、新樂國小、錦屏國小、梅花國小、玉峰國小、秀巒國小、秀巒國小田埔分校、五峰國小、花園國小、花園國小竹林分校等17校、共25間偏遠地區國中小教師(生)宿舍。考量急迫性與實際需求，將採一次核定，分「購置設備」及「修繕工程」執行方式，加速進化校園環境與住宿品質。
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