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基隆市立游泳池新跳水台竟脫落害比賽學生跳水受傷 停用調查原因

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
日前中小學聯合運動會游泳比賽男子組200公尺自由式，第四水道跳台脫落，導致選手受傷。圖／議員張之豪提供
日前中小學聯合運動會游泳比賽男子組200公尺自由式，第四水道跳台脫落，導致選手受傷。圖／議員張之豪提供

基隆市立游泳池使用超過45年，因老舊漏水出現池體滲水等結構安全疑慮，歷經3個月封館整修，並新增跳水台，3月試營運。日前中小學聯合運動會游泳比賽」男子組200公尺自由式，第四水道的選手在跳水時，跳台脫落，導致選手受傷。市府表示，將委請專家釐清跳水台脫落原因，以維市民安全。

基隆市立游泳池使用市民相當多，是很多基隆人游泳運動、訓練重要場域，但因老舊滲水向教育部爭取修繕經費1300萬元，去年動工改善，今年完成，內部設施部分，觀眾席磁磚修補，並在泳池新增跳水台，以符合舉辦中小運選拔等賽事標準。

議員張之豪接獲學生家長陳情，4月28日舉行的「115年基隆市中小學聯合運動會游泳比賽」，在男子組200公尺自由式的比賽當中，第四水道的選手在跳水時，跳台脫落，導致選手受傷。

張之豪說，這是極其嚴重的缺失，他在5月4日游泳池休館日，召集各主管單位到現場會勘，現場脫落的4號跳台仍在，市府體育場人員、廠商代表都在，兩造皆表示是市府人員上沒鎖牢導致意外發生。

張之豪表示，此案涉及學生選手安全，全市家長都很關心，將會繼續追查下去，市府主管單位，相關責任必須要釐清。而更衣、淋浴間積水問題，磁磚破損、場外水泥脫落狀況，體育場允諾都將修整，減少意外狀況發生。

市府教育處說明，當天中學組競賽賽程，當天上午跳水人數約96人，下午跳水人數約53人，受傷林姓學生第4水道200M自由式利用跳水台跳水時，跳水板突然脫落，造成林輕微擦傷。

事發後，市立體育場立即邀集設計單位及承商現勘及檢視，針對跳水板突然脫落原因，市府將從結構安全、維護保養等方面，委請專業建築師公會及土木包工商業同業公會等專家現勘，亦將委請實驗室針對「游泳池螺桿、螺帽」等做拉拔試驗。

教育處說，不排除連續多人頻繁跳水或體重過重者使用，造成金屬疲勞或基座負荷過重之過度受力；或歷次跳水者蹬台、角度等導致側向受力過大，超越設計承載極限，但問題及原因均將委請專家釐清跳水台脫落原因，以維市民安全。

教育處指出，跳水台僅比賽及選手訓練時使用，平時並未開放，脫落原因是人為安裝因素或設計施工問題，市政府將提高規格檢視，原因釐清前也將先暫停使用。

日前中小學聯合運動會游泳比賽男子組200公尺自由式，第四水道跳台脫落，導致選手受傷。圖／議員張之豪提供
日前中小學聯合運動會游泳比賽男子組200公尺自由式，第四水道跳台脫落，導致選手受傷。圖／議員張之豪提供

日前中小學聯合運動會游泳比賽男子組200公尺自由式，第四水道跳台脫落，導致選手受傷。圖／議員張之豪提供
日前中小學聯合運動會游泳比賽男子組200公尺自由式，第四水道跳台脫落，導致選手受傷。圖／議員張之豪提供

日前中小學聯合運動會游泳比賽男子組200公尺自由式，第四水道跳台脫落，導致選手受傷。圖／議員張之豪提供
日前中小學聯合運動會游泳比賽男子組200公尺自由式，第四水道跳台脫落，導致選手受傷。圖／議員張之豪提供

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