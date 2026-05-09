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新北多元文化周「五感體驗」 校園變身微型世界村

聯合報／ 記者王慧瑛／新北即時報導
新北市教育局近期辦「校園多元文化周」，以「五感：校園時尚五彩色盤」為主題，帶領逾萬名師生從視覺、嗅覺、聽覺、觸覺及味覺出發，走進不同國家與族群文化，讓校園化身一座充滿驚喜的微型世界村。圖／新北市教育局提供
新北市教育局近期辦「校園多元文化周」，以「五感：校園時尚五彩色盤」為主題，帶領逾萬名師生從視覺、嗅覺、聽覺、觸覺及味覺出發，走進不同國家與族群文化，讓校園化身一座充滿驚喜的微型世界村。圖／新北市教育局提供

新北校園飄散著異國香料、米漿與節慶美食的氣息。新北市教育局近期辦「校園多元文化周」，以「五感：校園時尚五彩色盤」為主題，帶領逾萬名師生從視覺、嗅覺、聽覺、觸覺及味覺出發，走進不同國家與族群文化，讓校園化身一座充滿驚喜的微型世界村。

新北教育局表示，理解文化從親近開始。此次活動結合九大國際文教中心辦理教師研習，吸引180名教師參與，將多元文化議題融入課程設計，從飲食、節慶、工藝到生活習俗，轉化為孩子看得見、摸得到、聞得到、嚐得到的沉浸式學習，讓國際教育不再只是課本知識，而是能觸動生活經驗的真實探索。

北新國小李香儀老師設計「食在好米－珍米文化行動」教案，帶領四年級學生化身「愛米搜查線」特派員，結合數學統計圖表調查家人主食習慣，進一步認識米食與國家農業、經濟及日常生活的關聯。課程也延伸探究閩南、客家、原住民族及東南亞族群的節慶米食，並動手製作印度傳統米粉Phutu Mayam與馬來西亞瀕臨失傳的「檳城水粉」。學生更歷經一個月洗米、發酵、研磨，將大米製成純白米漿，進一步完成天然米面膜，於母親節前夕送給母親，讓文化學習成為最有溫度的親子回憶。

北新國小芮辰安同學分享，透過食米課程，能和媽媽一起用自製的天然米面膜敷臉，體驗過程非常有趣，也讓自己發現「米」不只是食物，還能連結文化、家庭與愛。參與研習大豐國小林昭岑老師也表示，這場深度「五感」體驗讓孩子挽起袖子，從感受米漿質地、聞著發酵氣息到親手完成作品，學習的核心不只是認識異國文化，而是建立「連結」。當孩子從石磨米漿到親手為母親敷上面膜，便能從「覺得奇怪」轉為「原來如此」，學會以更包容的眼光理解世界多樣性。

教育局指出，新北市各校每年春天同步展開多元文化感官之旅，內容涵蓋閩南、客家、原住民族、新住民及國際文化等多元主題，讓學生在校園裡就能與世界對話。未來教育局也會持續透過跨文化體驗，鼓勵學校發展具在地特色與國際視野的多元文化教育，培養孩子尊重差異、欣賞多元，展現新北友善共融的城市魅力。　

新北市教育局近期辦「校園多元文化周」，以「五感：校園時尚五彩色盤」為主題，帶領逾萬名師生從視覺、嗅覺、聽覺、觸覺及味覺出發，走進不同國家與族群文化，讓校園化身一座充滿驚喜的微型世界村。圖／新北市教育局提供
新北市教育局近期辦「校園多元文化周」，以「五感：校園時尚五彩色盤」為主題，帶領逾萬名師生從視覺、嗅覺、聽覺、觸覺及味覺出發，走進不同國家與族群文化，讓校園化身一座充滿驚喜的微型世界村。圖／新北市教育局提供

新北市教育局近期辦「校園多元文化周」，以「五感：校園時尚五彩色盤」為主題，帶領逾萬名師生從視覺、嗅覺、聽覺、觸覺及味覺出發，走進不同國家與族群文化，讓校園化身一座充滿驚喜的微型世界村。圖／新北市教育局提供
新北市教育局近期辦「校園多元文化周」，以「五感：校園時尚五彩色盤」為主題，帶領逾萬名師生從視覺、嗅覺、聽覺、觸覺及味覺出發，走進不同國家與族群文化，讓校園化身一座充滿驚喜的微型世界村。圖／新北市教育局提供

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