蕭煌奇、丁噹、陳勢安、高爾宣熱力開唱！僑泰高中校園演唱會嗨翻天

僑泰高中昨天下午舉辦「友善校園暨送舊演唱會」，邀請蕭煌奇、丁噹、陳勢安、OSN高爾宣等知名歌手到校與學生同歡，更由學生及社團輪番上台表演，合唱知名歌曲「聽媽媽的話」，以各種創意方式提前歡慶母親節，場面歡樂且溫馨。

演唱會開始前，由高中職3名學生帶領全校合唱「聽媽媽的話」，並贈送康乃馨給董事長蔡玉堂、校長温順德，以及家長會會長張佳樺、輔導會長何得誌、陳敏嘉與榮譽會長陳耀恭，讓演唱會更具教育意義。

這場演唱會由學生自治會籌辦，邀請聖恩主持，並由校方特別邀請金曲歌王蕭煌奇、情歌天后丁噹、實力派唱將陳勢安，以及饒舌才子OSN高爾宣、PIZZALI、Sabrina胡恂舞、BIDO曾愷妤等藝人接力演出，並與同學熱情互動，現場尖叫聲不斷。

學生社團也大秀才藝。其中，多媒體設計科學生謝沛蓉、王婉宇更挑戰在高爾宣演唱的10分鐘內，邊參與熱舞演出、邊速畫高爾宣的人像，並在高爾宣演唱結束時轉贈，將作品贈送給偶像，讓高爾宣驚喜不已。

學生自治會會長潘柔安說，本次籌畫校園演唱會，是希望學生們能在課業壓力下稍作放鬆，並凝聚校園的向心力。

學務主任葉筱楓說，這次演唱會從節目安排、歌曲的挑選到與藝人的創意互動，都是由學生利用課餘時間共同討論與策畫，並結合創意巧思，展現了僑泰學子的多元才華，更體現校園自主學習的精神。

校長温順德指出，此次演唱會的舉辦，讓三年級學生增添獨一無二的僑泰印記，永遠記得母校的點點滴滴，更與5月母親節結合，由學生們用創意的方式感念親恩，並贈送康乃馨給師長及會長們，是品德教育的最佳實踐。

歌手高爾宣在僑泰高中「友善校園暨送舊演唱會」演唱，受到學生熱情歡迎。圖／僑泰高中提供

僑泰高中學生致贈康乃馨給師長和家長會長。圖／僑泰高中提供

歌手陳勢安在僑泰高中「友善校園暨送舊演唱會」演唱，與學生熱情互動。圖／僑泰高中提供

學生在歌手高爾宣演唱時，邊熱舞邊繪製高爾宣人像，並把作品贈送給偶像，讓高爾宣驚喜不已。圖／僑泰高中提供

學生在歌手高爾宣演唱時，邊熱舞邊繪製高爾宣人像。圖／僑泰高中提供

歌手丁噹在僑泰高中「友善校園暨送舊演唱會」演唱，與學生熱情互動。圖／僑泰高中提供