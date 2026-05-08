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潮州四林國小變身大武山下森林學堂 校園即森林入口

中央社／ 屏東縣8日電
屏東潮州鎮四林國小新校園設計以「森林、綠色隧道、大武山」為核心，將校園定位為「森林入口」，校舍主體規劃為2層樓建築共21間教室，8日舉行落成啟用典禮。圖／中央社（屏東縣政府教育處提供）
屏東潮州鎮四林國小新校園設計以「森林、綠色隧道、大武山」為核心，將校園定位為「森林入口」，校舍主體規劃為2層樓建築共21間教室，8日舉行落成啟用典禮。圖／中央社（屏東縣政府教育處提供）

屏東潮州鎮四林國小原校舍老舊，有安全之虞，縣府推動整建，打造大武山下森林學堂。新建校舍、周邊環境美化及通學步道，近2年逐步到位，今天辦理新建校舍啟用典禮。

縣長周春米出席典禮表示，四林國小設校於1936年，原校舍因建物老化且耐震係數未達標準，為確保校園安全，縣府向教育部爭取「國民中小學老舊校舍整建計畫」經費，並結合縣府自籌款，共投入新台幣1億2176萬元重建，縣府額外挹注520萬元辦理周邊環境整建，從教室到校園環境全面優化。

周春米說，四林國小重建計畫特別注重與在地環境共生關係，讓學校不再是封閉學習場域，而是能與社區、自然景觀相互對話；縣府近年推動優化校園環境，自2020年至2025年補助10所學校辦理老舊校舍拆除重建，並逐步推動包括操場整建、老舊廁所翻修、興建風雨球場等工程，提供師生更舒適及安全教學環境。

屏東縣政府教育處發布新聞稿表示，新校園設計以「森林、綠色隧道、大武山」為核心，將校園定位為「森林入口」；校舍主體規劃為2層樓建築，提供包含幼兒園、普通教室、行政辦公室、專科教室及圖書室等共21間教室，於2024年6月完工，全區周邊美化於去年11月完工；潮州鎮公所建置的通學步道也在今年3月完工。

教育處提及，校方特意保留中庭具有歷史意義的水泥動物造型，並融入校園老樹與豐富生態，其中圖書館下方「樹下空間」最受矚目，透過連結廊道結構系統模擬樹幹形態，與著名「泗林綠色隧道」相互輝映，蛻變為大武山下森林學堂，讓孩子在日常生活中，體驗自然與建築對話。

屏東潮州鎮四林國小有90年歷史，原校舍老舊有安全之虞，縣府推動整建，打造大武山下森林學堂，縣長周春米（右8）8日出席新建校舍啟用典禮。圖／中央社（屏東縣政府教育處提供）
屏東潮州鎮四林國小有90年歷史，原校舍老舊有安全之虞，縣府推動整建，打造大武山下森林學堂，縣長周春米（右8）8日出席新建校舍啟用典禮。圖／中央社（屏東縣政府教育處提供）

屏東縣 校園 周春米

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