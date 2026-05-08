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從金門吹向世界 中正國小鼓吹隊受邀赴捷克…東門代天府暖助旅費

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門縣中正國小鼓吹樂隊近日受邀前往捷克參與國際使館節演出，不過，對許多來自弱勢、單親及新住民家庭的孩子而言，龐大的機票與旅費是一大負擔，東門代天府得知後，將贊助部分旅費，希望幫助孩子安心成行。圖／中正國小提供
金門縣中正國小鼓吹樂隊近日受邀前往捷克參與國際使館節演出，不過，對許多來自弱勢、單親及新住民家庭的孩子而言，龐大的機票與旅費是一大負擔，東門代天府得知後，將贊助部分旅費，希望幫助孩子安心成行。圖／中正國小提供

金門縣中正國小鼓吹樂隊再度為地方爭光，不僅拿下「全國民俗運動匯演」11連霸特優佳績，近日更受邀前往捷克參與國際使館節演出，將代表台灣與來自50多個國家的團隊進行文化交流，讓金門鼓吹樂登上世界舞台。不過，對許多來自弱勢、單親及新住民家庭的孩子而言，龐大的機票與旅費是一大負擔，東門代天府得知後，伸出援手，贊助部分旅費，希望幫助孩子安心成行。

東門代天府秘書黃意博表示，先前收到中正國小來信提到，孩子得知能出國展演時，眼神裡滿是期待與興奮，但部分家庭卻因旅費問題陷入猶豫，廟方獲悉後，立即向董監事會反映，並獲一致支持，以實際行動減輕家庭壓力，盼孩子能無後顧之憂投入訓練，勇敢站上國際舞台。

董事長蔡祥坤指出，金門鼓吹樂不只是地方珍貴的非物質文化資產，更是培養孩子品格與團隊精神的重要過程；這次赴捷克演出，不僅能展現金門文化底蘊，也能讓世界看見台灣傳統藝術的生命力。

他說，東門代天府長期秉持「挺孩子、做公益」理念，希望透過實際支持，陪伴孩子逐夢，「當孩子能驕傲地站在世界舞台上說『我來自金門、來自台灣』，一切都值得了。」

中正國小鼓吹隊已深耕地方藝陣文化30年，今年再度寫下全國民俗運動匯演11連霸紀錄。指導老師李麗娟表示，多年來陪伴不少弱勢家庭孩子投入鼓吹樂訓練，許多孩子或許課業成績不是最突出，但在嗩吶、哨角與鑼鼓聲中，逐漸找回自信與舞台。

「曾經低著頭的孩子，開始願意抬起頭；原本退縮的孩子，也敢站上舞台。」李麗娟說，鼓吹隊對孩子而言，不只是社團，更是一個被看見、被肯定的地方。

她指出，孩子們得知受邀前往捷克參與使館節演出時，眼神中的光芒令人難忘，但隨之而來的經費壓力，也讓不少家庭憂心。孩子一邊努力練習，一邊小心翼翼地問「老師，我們真的去得成嗎？」讓她既感動又心疼。

李麗娟也盼社會各界能持續給予支持與資源協助，讓孩子順利完成這趟國際交流。她說，這不只是一場演出，更可能成為孩子人生中的重要轉折，「讓孩子看見世界，也相信自己有能力走得更遠。」

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