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中二中男排克服傷兵壓力 教練調度奪6連霸

中央社／ 台中8日電

台中第二高級中等學校男子排球隊歷經主力受傷、連勝中斷等考驗下，球員一度陷低潮，經教練不斷輔導與引導，適時調整戰術配置，在114學年度高中排球乙級聯賽中順利取得6連霸。

中二中校長歐靜瑜今天告訴中央社記者，這次賽季是艱難守護戰，賽前陣中多名主力受傷，決賽首戰對陣國立屏東高級中學，球員在傷兵困擾與「追求連霸」巨大心理壓力下失利吞首敗，終結隊史跨季80連勝紀錄。

接連打擊下，隊員們一度陷入低潮，教練楊峯豪與洪佳宏以堅定意志與心理輔導引導球員，適時啟用戰術，一路過關斬將，再次殺回冠軍戰，擊敗武陵高級中等學校，奪勝那一刻球員興奮吶喊。

隊長游倉霖說，比賽壓力一定有，把每場比賽當最後1場，做好自己的工作；高三主將依畢．伊斯卡卡夫特表示，雖然許多隊友受傷，但相信教練調度，隊友們在場互相溝通、配合是奪勝關鍵。

生涯第6度獲「最佳教練」殊榮的楊峯豪說，這座冠軍不只是球技勝利，更是球員心態成長證明。

排球 教練

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