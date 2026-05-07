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「舊跑道幾乎可掀起來」大光國小跑道整建完畢啟用 屏東已改善85校

中央社／ 屏東縣7日電

屏東大光國小跑道老舊，縣府推動操場整建，經5個月工期，今天正式啟用。縣府表示，2021年起推動跑道改善計畫以來，已完成85校，預計2029年推及全縣縣屬學校。

屏東縣恆春鎮大光國民小學今天辦理跑道啟用典禮，屏東縣長周春米出席表示，感謝民進黨籍立委徐富癸爭取中央經費，工程由教育部補助新台幣490萬元，縣府自籌632萬餘元，將大光國小操場迅速整建完成。

周春米指出，縣府推動「縣屬學校跑道改善計畫」，屏東全縣高國中小學共199所，當中已有85間改善完畢，25間施作中，其餘學校也在規劃設計，希望能儘快將全縣學校改善完成，讓孩子有健康快樂的童年。

大光國小校長王怡萱表示，大光國小操場經10餘年風吹雨打，「幾乎可以掀起來了」，很高興獲工程經費，讓孩子有安全環境以外，也讓社區民眾運動；更重要的是，原本校內操場沒有100公尺標準跑道，改善後也已到位，讓大光國小41名及幼兒園24名學童，未來在學力、健康都「讚」。

屏東縣體育發展中心表示，舊有PU跑道自2013年修繕迄今，跑道鋪面表層已無黏著性，又有多處突起，加上排水系統多處破損，部分鋼筋已外露，每逢下雨就積水嚴重。考量學校整建急迫性，去年先行核定規劃設計費用，並同步協助爭取教育部核定補助。

體發中心指出，工程整體造價計1122萬881元，操場整建作業包含全密式PU跑道、排水溝工程、噴灌工程及跳遠場等工項，去年10月13日開工，並於今年3月25日順利驗收，工期約5個月。

體發中心提及，縣府近年推動「縣屬學校跑道改善計畫」，盤點縣內學校跑道，針對老舊、龜裂或不符現況需求跑道逐一檢視，分年分批投入改善經費，自2021年起至今年4月11日止，已完成85校改善作業，預計2029年完成所有縣屬學校跑道改善。

屏東 周春米 徐富癸

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