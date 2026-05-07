基隆8月底起家長App監督營養午餐 菜單、食材履歷與營養都清楚
基隆免費學校午餐115學年度8月31日上路，市府教育處成立監督小組把關食安與餐食品質，並通知各校8月31日起，全面開通C school App的學校午餐功能，讓家長每天透過App就能看到餐點食材登錄的資訊，完整呈現菜單、食材履歷與營養成分。
為鼓勵學校營養午餐全面推動使用國產可溯源食材，包含台灣有機農產品標章、產銷履歷農產品標章、CAS台灣優良農產品標章（三章）及溯源產品標示（QR code），稱之為三章一Q食材。
基隆市政府教育處長徐嬿立今天表示，基隆市學校午餐食材基隆使用CAS、有機農產品及產銷履歷產品的使用率逐年攀升，全國平均為44.58%，基隆則達到59.8%。
115學年度免費學校午餐即將實施，市府規定全部學校持續使用CAS豬肉及雞肉產品，也鼓勵將胡蘿蔔、洋蔥及杏鮑菇等配料食材於產季內使用產銷履歷等級以上產品。免費學校午餐最需要將核心的食品安全衛生嚴格把關，115學年度起，學生就讀基隆市公立中小學的家長們，都能在C school APP看到每樣食材的溯源產地，讓基隆市約2萬3000名市立中小學學子，都能安心用餐。
營養師曾揚峻說，使用CAS產品後，明顯對食材品質和肉品製造程序上更加放心，如非洲豬瘟發生時，因學校已使用CAS豬肉，確保未摻雜病死豬作為產品，食用上安心無疑慮。
教育處表示，基隆市非農業縣市，絕大部分食材來自外縣市輸入，農業部及教育部推動的國產可溯源食材制度至關重要，讓地方政府及學校有清楚地追溯機制，能在第一時間掌握食材產地和供應流向。
▪整理包／115國中教育會考最後衝刺！考場時程、A++高分關鍵全掌握
▪學姊制不合理！北一女儀隊遭爆高跪姿聽講、無法吃午飯 校方回應了
▪留學夢太貴…女兒想出國竟勸「賣房就好」 她陷兩難網驚了：別母女一起傻
▪不挑醫牙、電資！2建中校排1%學霸 繁星選台師大國文、台大地理掀議論
▪被師建議上資源班…家長嘆「不想讓孩去」 網點現實：你不想不代表不需要
▪曬多年前學霸筆記！管中閔捨不得丟的「心血結晶」揭偏執：錯1字就整頁重寫
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。