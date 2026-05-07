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基隆8月底起家長App監督營養午餐 菜單、食材履歷與營養都清楚

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆8月底起家長App監督營養午餐，菜單、食材履歷與營養都清楚。圖／基隆市教育處提供
基隆8月底起家長App監督營養午餐，菜單、食材履歷與營養都清楚。圖／基隆市教育處提供

基隆免費學校午餐115學年度8月31日上路，市府教育處成立監督小組把關食安與餐食品質，並通知各校8月31日起，全面開通C school App的學校午餐功能，讓家長每天透過App就能看到餐點食材登錄的資訊，完整呈現菜單、食材履歷與營養成分。

為鼓勵學校營養午餐全面推動使用國產可溯源食材，包含台灣有機農產品標章、產銷履歷農產品標章、CAS台灣優良農產品標章（三章）及溯源產品標示（QR code），稱之為三章一Q食材。

基隆市政府教育處長徐嬿立今天表示，基隆市學校午餐食材基隆使用CAS、有機農產品及產銷履歷產品的使用率逐年攀升，全國平均為44.58%，基隆則達到59.8%。

115學年度免費學校午餐即將實施，市府規定全部學校持續使用CAS豬肉及雞肉產品，也鼓勵將胡蘿蔔、洋蔥及杏鮑菇等配料食材於產季內使用產銷履歷等級以上產品。免費學校午餐最需要將核心的食品安全衛生嚴格把關，115學年度起，學生就讀基隆市公立中小學的家長們，都能在C school APP看到每樣食材的溯源產地，讓基隆市約2萬3000名市立中小學學子，都能安心用餐。

營養師曾揚峻說，使用CAS產品後，明顯對食材品質和肉品製造程序上更加放心，如非洲豬瘟發生時，因學校已使用CAS豬肉，確保未摻雜病死豬作為產品，食用上安心無疑慮。

教育處表示，基隆市非農業縣市，絕大部分食材來自外縣市輸入，農業部及教育部推動的國產可溯源食材制度至關重要，讓地方政府及學校有清楚地追溯機制，能在第一時間掌握食材產地和供應流向。

基隆8月底起家長App監督營養午餐，菜單、食材履歷與營養都清楚。圖／基隆市教育處提供
基隆8月底起家長App監督營養午餐，菜單、食材履歷與營養都清楚。圖／基隆市教育處提供

營養午餐 基隆 農產品

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