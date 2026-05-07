從稚嫩到自信開唱 中正國小歌唱活動成最暖母親節前奏

金門縣金門縣中正國小今天舉辦「幸福在中正歌唱」宣導活動，結合音樂演出、性別平等教育與社會情緒學習（SEL），透過動人的音樂演出與手作溫度，讓校園瀰漫溫暖氛圍，尤其一年級學童站上舞台獻唱時，全神投入的模樣，不僅感動師生，也讓幸福旋律一路從校園延伸到家庭。

「老師，我媽媽車上每天都在放這首歌！」、「我回家練習到爸爸都會唱了！」活動現場，小朋友興奮分享練唱趣事。校方表示，孩子們為了演出，在音樂課反覆練習，不少家長也被感染，在接送途中或家中播放歌曲，讓「幸福練習曲」意外成為親子之間共同的旋律。

活動中，一年級學生率先演唱《幸福在歌唱》，稚嫩卻認真的歌聲，讓全場報以熱烈掌聲；隨後校內吉他社接力演出《知足》與《揮著翅膀的女孩》，悠揚琴聲搭配合唱，將現場氣氛推向高潮。巧合的是，這次協助場地布置的廠商人員，剛好也是中正國小畢業校友，返校參與活動時，看見母校師長的投入與學弟妹的活力，也直呼「很有意義」。

校方指出，這次活動特別把音樂與性平教育、SEL課程結合，希望孩子在歌聲中學習感謝、欣賞與同理。透過電影《陽光女子合唱團》的正向精神，以及《知足》歌曲意涵，引導學生理解幸福不只是快樂，人生中的酸甜苦辣同樣珍貴，也是「自我覺察」的重要學習；《揮著翅膀的女孩》則鼓勵孩子勇敢突破性別框架，勇於追夢。

除了音樂演出，活動另一亮點是老師們歷時1個月手工製作的500朵太陽花，色彩鮮豔的花朵象徵希望與勇氣，每一朵都承載師長對孩子的祝福。老師也特別提到，從新生入學開始陪伴孩子的「樂高人」小物，如今見證孩子們即將完成一年級生活，更添成長意義。

校長陳為信表示，看見孩子從開學時的羞澀稚嫩，到如今能站上舞台自信歌唱，令人十分感動；而老師們親手製作太陽花與陪伴小物，也象徵學校對每名孩子最深的守護與祝福。

校方強調，推動性別平等與SEL教育，核心在於培養學生「同理他人」及「正向互動」能力。透過歌唱、送花與互動交流，孩子們也學習不分性別、不分年級，如何自然且真誠地表達關懷與尊重。

金門縣金門縣中正國小今天舉辦「幸福在中正歌唱」宣導活動，尤其一年級學童站上舞台獻唱時，全神投入的模樣，不僅感動師生，也讓幸福旋律一路從校園延伸到家庭。圖／校方提供

金門縣金門縣中正國小今天舉辦「幸福在中正歌唱」宣導活動，結合音樂演出、性別平等教育與社會情緒學習（SEL），透過動人的音樂演出與手作溫度，讓校園瀰漫溫暖氛圍。圖／校方提供

金門縣金門縣中正國小今天舉辦「幸福在中正歌唱」宣導活動，結合音樂演出、性別平等教育與社會情緒學習（SEL），透過動人的音樂演出與手作溫度。圖／校方提供