金湖國小18學童勇闖比利時 跨越9000公里當「金門小外交官」

金門縣金湖國小「2026比利時國際教育交流團」今天正式自廈門機場啟程，由校長陳佩玉率領4名教師及18名四到六年級學生，展開為期10天的歐洲教育交流行程。副縣長李文良昨日下午特別前往水頭碼頭送船，勉勵學生帶著金門走向世界，成為代表家鄉的小小外交使者。

這趟跨越9000多公里的交流行程，不走一般觀光路線，而是主打文化、教育與國際視野，學生除將前往歐盟執行委員會、歐洲議會、美術館及歐洲太空中心（Euro Space Center）參訪，也將深入比利時ARNB學校，進行兩天完整課程體驗，實際感受歐洲校園生活。

陳佩玉表示，她於2024年8月到任後，就希望讓金門孩子有機會走出台灣、看見歐洲，而不只是到鄰近國家交流，校方歷經500多天籌備，從國際校園接洽、課程設計到安全規劃，過程一波多折；好在經過比利時駐台辦事處商務組長菲利浦的居中協助，才讓事情有個圓滿的結果，她說，當中遭遇包括比利時教師大罷工、原交流學校校長重病，導致計畫延宕。後續新任校長上任後，一度認為台灣距離太遠、交流效益有限，所幸雙方教師持續透過線上會議積極溝通，最終成功取得認同，新校長甚至協助邀請國中部校長共同參與交流規劃。

她指出，雙方學生已進行4次線上交流，孩子們不僅互當「筆友」，還透過Email聯繫超過1年，校方也安排比利時文化課程及4堂法語入門課，讓學生提前熟悉當地語言與文化。

陳佩玉說，最後一次線上交流時，由比利時學生介紹當地學校作息，她發現對方孩子的英文能力其實也並非十分流利，反而讓金門學生更有自信，能更自在地用英文互動。

她表示，之所以選擇比利時作為交流國家，主因當地以法語為主、英語屬第二語言，與台灣學習環境相似，較能降低學生開口說英文的壓力。

此外，原訂經杜拜轉機的行程，也因當地機場遭攻擊而臨時調整，最後在旅行社業者楊紫玫協助下，改採「金門—廈門—北京—布魯塞爾」路線，雖飛行時間仍近一天，但較原規畫節省約4小時，預計明天上午8點多抵達比利時，並於16日返抵金門。

昨天出發現場，學生們統一穿上由比利時駐台辦事處贈送、印有「Wallonie-Bruxelles International（WBI）」標誌的專屬Polo衫，象徵台比教育合作正式啟航。陳佩玉表示，這件制服不只是活動服，更代表比利時瓦隆尼亞與布魯塞爾法語區國際關係機構對計畫的支持，也是學校500多天努力的成果。

交流團首站將拜會中華民國駐歐盟兼駐比利時辦事處，學生們也將換上代表金湖國小精神的紫紅色運動衫，準備向比利時友人介紹金門文化，校方除準備金門特色伴手禮與手作賀禮，包括樂高積木版Q版孔子外，學生們也已密集練習《石獅爺的願望》、法文歌曲及傳統民謠〈茉莉花〉，預計於交流活動中演出，以歌聲傳遞金門情誼。

陳佩玉表示，這趟旅程能順利推動，關鍵在於縣府的全力資助與政策支持，特別感謝副縣長李文良長期協助推動國際教育，她指出，李文良上任以來持續開拓金門學子的國際路徑，此次與比利時ARNB學校的深度交流，正是多年耕耘國際教育的成果。

她強調，此次交流不只是一次海外參訪，更是一場跨文化、跨領域的深度學習，希望孩子透過觀察、探索與互動，培養國際視野與未來競爭力。

金門縣金湖國小「2026比利時國際教育交流團」由校長陳佩玉率領18名四到六年級學生，展開為期10天的歐洲教育交流行程，副縣長李文良（中）昨日下午特別前往水頭碼頭送船。圖／校方提供

金門縣金湖國小「2026比利時國際教育交流團」今天啟程，展開為期10天的歐洲教育交流行程，校方還特別訂製樂高積木版Q版孔子，相信會給比利時的友人留下深刻的印象。記者蔡家蓁／攝影

金門縣金湖國小「2026比利時國際教育交流團」可以順利成行，校長陳佩玉表示要特別感謝比利時駐台辦事處商務組長菲利浦（右）。圖／校方提供

金門縣金湖國小「2026比利時國際教育交流團」由校長陳佩玉（右二）率領18名四到六年級學生，展開為期10天的歐洲教育交流行程，副縣長李文良（中）昨日下午特別前往水頭碼頭送船，勉勵學生帶著金門走向世界。圖／校方提供