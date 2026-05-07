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許淑華籲調整北市女學生生理用品補助 教育局研議改「定額」

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
一名上班族女性表示，自己從高中後就有習慣使用的生理用品，該品牌就沒有在免費兌換品項當中。本報資料照片。
一名上班族女性表示，自己從高中後就有習慣使用的生理用品，該品牌就沒有在免費兌換品項當中。本報資料照片。

北市近年推動國高中小女學生兌換生理用品政策，不過推行至今領取兌換數少，北市議員許淑華提案，應該調整原先只能兌換固定品牌的模式。教育局表示，研議採每個月固定金額補助，自付差額方式兌換。

從民國111年3月起，北市推動國中女學生透過數位平台兌換生理用品政策，並於112年3月延伸至高中及國小生。不過，北市議員許淑華指出，這幾年推動下來，整體兌換率低。

許淑華表示，雖然112年市府新增酷課APP「親子綁定」功能，經過詢問，家長對於APP兌換來說不方便，且兌換僅限特定品牌，降低使用成效，應該要調整領取品項或方式，甚至可以邀請國高中生一起座談，畢竟政策對女性來說相當貼心，應該更增加兌換。

一名陳姓女職員分享，對於政策的出發相當贊成且立意良善，但是國中國小階段，對於生理用品比較不會挑選，但到了高中之後，會選擇比較適合自己生理期的用品，像是夜用型、夏天的話會想選擇涼感等，品牌若不能挑選，最後沒有兌換也相當可惜。

教育局回函表示，根據調查目前兌換率，國小兌換率為61％、國中兌換率為58％、高中兌換率下降到50％。針對部分學校兌換偏低情形，已召開會議並辦理問券調查，分析未領用原因。其中矣，尚未開始有生理期、個人生理用品準備充足、家人或親友提供生理用品且沒有時間兌換等。

教育局說，目前研議從商店固定的品項，調整為每個月固定金額補助，開放學生及家長以差額兌換，擴大適用生理用品品項。同時也擴大兌換通路門市，提升兌換便利性。

北市議員許淑華提案，針對女學生兌換生理用品政策，應該做出調整。記者邱書昱／攝影
北市議員許淑華提案，針對女學生兌換生理用品政策，應該做出調整。記者邱書昱／攝影

許淑華 北市 教育局

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