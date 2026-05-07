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前庭遇雨就積水泥濘 頭份市信義國小提「解方」爭取中央協助改善

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣頭份市信義國小校園前庭的地坪每逢雨天面臨嚴重的積水泥濘問題，相關單位會勘後，決定爭取中央補助改善。圖／立委沈發惠辦公室提供
苗栗縣頭份市信義國小校園前庭的地坪每逢雨天面臨嚴重的積水泥濘問題，相關單位會勘後，決定爭取中央補助改善。圖／立委沈發惠辦公室提供

苗栗縣頭份市信義國小校園前庭的地坪每逢雨天面臨嚴重的積水泥濘問題，立委沈發惠指派辦公室主任陳詩弦、秘書連森裕邀教育部國民學前教育署、苗栗縣政府教育處等相關單位實地會勘，校方提出的「校園前庭地坪改善計畫」，總經費約816萬元，全案將送縣府初審並陳報中央爭取補助改善。

信義國小校長陳佳琳指出，學校前庭是學生課堂教學與戶外活動的重要場域，但現有的泥土地質排水效能不佳。每次下雨後，地面便會出現凹陷、坑洞與濕滑泥濘，常導致學生意外跌倒或衣物汙損，不僅影響正常通行，對教學安全構成嚴重隱憂。

相關單位昨天會勘，信義國小家長會長吳聲享及家長代表也出席關心，期盼師生能有更安全的學習空間 。

信義國小提出的校園前庭地坪改善計畫，內容共有3項，分別是地坪改善（鋪設約380平方公尺的壓花地坪及460平方公尺的植草磚，提升排水效率與耐用度）、安全設施（設置防蚊細目格柵板、路緣石，並施作樹穴截根牆以防止地坪受損）、校園美化（包含校徽鋪面工程、現有樹木移植及植栽綠美化計畫 ）。

陳詩弦表示，信義國小校內地坪確有急迫改善必要。會勘達成3點結論如下：認定前庭空間積水泥濘問題迫切，亟需進行改善以確保學生安全；請校方將計畫送苗栗縣政府初審後陳報教育部，並由教育部協助後續覆審與錄案程序；全案如獲教育部補助核准，苗栗縣政府也允諾負擔相關地方配合款項。

苗栗縣頭份市信義國小校園前庭的地坪每逢雨天面臨嚴重的積水泥濘問題，相關單位會勘後，決定爭取中央補助改善。圖／立委沈發惠辦公室提供
苗栗縣頭份市信義國小校園前庭的地坪每逢雨天面臨嚴重的積水泥濘問題，相關單位會勘後，決定爭取中央補助改善。圖／立委沈發惠辦公室提供

苗栗縣頭份市信義國小校園前庭的地坪每逢雨天面臨嚴重的積水泥濘問題，相關單位會勘後，決定爭取中央補助改善。圖／立委沈發惠辦公室提供
苗栗縣頭份市信義國小校園前庭的地坪每逢雨天面臨嚴重的積水泥濘問題，相關單位會勘後，決定爭取中央補助改善。圖／立委沈發惠辦公室提供

苗栗縣頭份市信義國小校園前庭的地坪每逢雨天面臨嚴重的積水泥濘問題，相關單位會勘後，決定爭取中央補助改善。圖／立委沈發惠辦公室提供
苗栗縣頭份市信義國小校園前庭的地坪每逢雨天面臨嚴重的積水泥濘問題，相關單位會勘後，決定爭取中央補助改善。圖／立委沈發惠辦公室提供

苗栗縣頭份市信義國小校園前庭的地坪每逢雨天面臨嚴重的積水泥濘問題，相關單位會勘後，決定爭取中央補助改善。圖／立委沈發惠辦公室提供
苗栗縣頭份市信義國小校園前庭的地坪每逢雨天面臨嚴重的積水泥濘問題，相關單位會勘後，決定爭取中央補助改善。圖／立委沈發惠辦公室提供

苗栗縣頭份市信義國小校園前庭的地坪每逢雨天面臨嚴重的積水泥濘問題，相關單位會勘後，決定爭取中央補助改善。圖／立委沈發惠辦公室提供
苗栗縣頭份市信義國小校園前庭的地坪每逢雨天面臨嚴重的積水泥濘問題，相關單位會勘後，決定爭取中央補助改善。圖／立委沈發惠辦公室提供

沈發惠 苗栗 苗栗縣

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