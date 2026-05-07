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桃園連、轉任高中校長異動傳放話惹議 教育局說重話

桃園電子報／ 桃園電子報

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桃園市立高國中校長連、轉任傳放話惹議，市府教育局說重話。圖：曾增勳攝

桃園市教育局今年辦理市立高中、國中小校長連任、轉任暨新任遴選意願調查作業，市立高中校長競爭最激烈，最近傳有市立高中校長「放話」連、轉任校長至某校，「言之鑿鑿」引發教育圈議論，教育局今(6)日強調，市立高中連、轉任校長遴選均依制度走，局長會向符合資格校長說明按正常程序辦理「杜絕關說」，若查到「校長放話不當言論將予嚴重關切」。

桃園市立高中、國中小符合連任、轉任資格校長，近期接到教育局辦理連任、轉任暨新任遴選意願調查作業，符合連、轉任資格的國中小校長可填寫1至10個學校志願，市立高中校長可填寫1至3個學校志願，最近卻傳出「具人脈關係」校長「放話」符合連、轉任資格校長至某校，傳言造成符合連、轉任資格校長很大壓力，引發桃園教育界議論。

教育局指出，每年度都會辦理市立高中、國中小連、轉任校長填寫志願調查，近幾年來，國中小校長連、轉任可填1至10個志願，一般都是前3志願；市立高中學校少，校長開缺競爭較激烈，但連、轉任校長可填1至3個志願，依志願參加遴選。

今年度武陵高中校長開缺，將牽動至少6所市立高中校長異動，傳有高中校長「放話」符合連、轉任資格校長「去某校」，引起桃園教育界議論和關切，部分被點名校長私下表示，校長遴選還沒開始，就被點名去某校，感到「心理不舒服」。

教育局表示，市立高中校長選任依制度辦理，回歸各校校長遴選委員會，該委員會由教育行政、教師、家長、專家及社會公正代表共15人，其中該校教師、家長代表各一人，由委員獨立遴選判斷，有的高中通常會請參加遴選校長先到校說明辦學理念，校內進行假投票，再進行委員會遴選，教育局尊重校長遴選委員會決定人選。

外傳有高中校長「放話」連、轉任校長去處？教育局認為，希望有心校長以辦學為重，「放話行為不應該！」教育局長將會與符合連、轉任資格校長說明，遴選按公正、公平制度走，「不要找人關說」，該局若查出「校長放話將嚴重關切」。

桃園市教育產業工會理事長吳明玉認為，校長連任或轉任遴選過程最難透明化，往往因為校長遴選不透明引起爭議，她建議校長遴選，應加入校長在前一所學校的辦學風評、該校老師及家長觀感等民意樣態調查，讓遴選學校了解連、轉任校長的另一面，而非看人脈關係好、報告做得好或承辦活動多、長官認為好的校長，就可順利當校長。

此外，桃園三級棒球基層棒球及各項體育、球類發展出色，多校遴選校長引起關切，「桃園棒球教父」桃園棒球總顧問張滄彬建議，為延續桃園基層體育重點學校特色，希望市府遴選體育績優學校的校長，依公平、公正原則，顧及倫理，讓支持體育的校長能到運動績優學校永續發展。

本文章來自《桃園電子報》。原文：桃園連、轉任高中校長異動傳放話惹議 教育局說重話

桃園 教育局

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