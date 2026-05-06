快訊

五六年級生共同陰影…共用毛巾一人感染全家治療 嚴重恐失明

關鍵48小時！傳美伊接近達成停戰協議 30天內逐步解封荷莫茲海峽

學生淪血汗勞工？中正大學遭搜索5生3師到案 嘉義地檢署證實了

聽新聞
0:00 / 0:00

國小前賣來源不明中國零食 高雄衛生局查獲開罰

中央社／ 高雄6日電

有家長反映高雄市部分國小周邊有攤販銷售中國製零食，有食安疑慮。市府衛生局今天表示，經前往攤商住處查察，查獲2包中國食品，無繁體中文標示及供貨來源，將依法開罰並銷毀違規產品。

有家長在社群平台發文指出，高雄市部分國小周邊有攤販銷售中國製零食，擔憂食安問題。衛生局今天發布訊息表示，獲報後即前往反映地點查察，現場未見攤商，經由警方協助前往先前擺攤的攤商住處查察，現場查獲2包中國食品。

衛生局表示，查獲的中國食品皆未有繁體中文標示，且攤商無法提供供貨來源，將依違反「食品安全衛生管理法」規定，處新台幣3萬元以上、300萬元以下罰鍰，現場並依規定銷毀2包違規產品。

衛生局表示，針對此案引發食安相關疑慮，將持續與市府教育局、警察局密切聯繫，加強多方派員無預警前往校園周邊查察，若查獲違規屬實，依法處3萬元以上、300萬元以下罰鍰，並將違規產品逕自沒入銷毀。

相關新聞

竹科龍科三期擴建衝擊德龍國小 張善政：將遷校並增建龍科國小

竹科管理局預計5月將龍科三期投資計畫提報國科會審議，市場傳出台積電將建置埃米世代廠房，周邊配套引發關注。桃園市長張善政今在市政會議表示，區域內的德龍國小將納入擴建範圍，必須拆遷，預計搬遷到龍科三期周邊

高雄小學路邊攤賣「中國製零食」爆食安疑慮 家長：孩子吃完狂吐

一名網友在Threads發文，高雄市陽明國小有流動攤販兜售「中國製的零食」，每天放學圍一群小朋友購買，擔心路邊來路不明零食影響學童健康及安全；貼文一出，引爆大批家長轉傳，有人說「早就看過」、「裡面也有

遭疑調查不透明！桃園營養午餐有異物 教育局：已開罰並告知家長

桃園某國小前天營養午餐有異物，家長等了一天不見學校說明，質疑資訊不透明，民代則發現營養午餐適用採購法，無須依食安法公開揭露，擔心有食安漏洞；教育局表示，學校昨已告知家長調查結果，異物應是打飯餐具包裝膜

影／海洋限定畢業典禮 充滿驚喜與感動「海龜迎接大家」

海洋限定的國小畢業典禮！恆春海洋畢業典禮今年邁入第7年，墾丁國小與鵝鑾分校共24名學生參與，一下潛就看到海底世界的驚喜「海龜在迎接我們！」，今年首度由家長與老師組成「海洋志工隊」陪同，不只陪伴自己孩子

全家總動員！金寧國中小親子共學 學生闖關學歷史、用行動說感謝

為深化親子共學與在地文化教育，金門縣立金寧國中小今天舉辦「第四屆親子共學春遊趣」，以「守護與感謝：小小兵的感恩行動」為主題，串聯迎賓館、俞大維紀念館與823戰史館三大戰地場域，設計五大任務關卡，讓學生

大雨釀禍！中二中旁路樹倒塌壓毀兩車 中市教局：全面健診校園樹木

台中二中旁的一棵老榕樹，疑因連日豪雨加上樹根病變腐朽，今天凌晨3時許突然倒塌，老榕樹連根拔起，重壓在路邊兩輛轎車上，所幸僅車輛受損，未有人傷亡。台中市教育局表示，壓損兩車將由場地意外險理賠，學校也將邀

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。