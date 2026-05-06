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國小前賣來源不明中國零食 高雄衛生局查獲開罰
有家長反映高雄市部分國小周邊有攤販銷售中國製零食，有食安疑慮。市府衛生局今天表示，經前往攤商住處查察，查獲2包中國食品，無繁體中文標示及供貨來源，將依法開罰並銷毀違規產品。
有家長在社群平台發文指出，高雄市部分國小周邊有攤販銷售中國製零食，擔憂食安問題。衛生局今天發布訊息表示，獲報後即前往反映地點查察，現場未見攤商，經由警方協助前往先前擺攤的攤商住處查察，現場查獲2包中國食品。
衛生局表示，查獲的中國食品皆未有繁體中文標示，且攤商無法提供供貨來源，將依違反「食品安全衛生管理法」規定，處新台幣3萬元以上、300萬元以下罰鍰，現場並依規定銷毀2包違規產品。
衛生局表示，針對此案引發食安相關疑慮，將持續與市府教育局、警察局密切聯繫，加強多方派員無預警前往校園周邊查察，若查獲違規屬實，依法處3萬元以上、300萬元以下罰鍰，並將違規產品逕自沒入銷毀。
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