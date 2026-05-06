台東3校游泳池設備老舊 綠委向教部爭取經費整建
台東女中等3校游泳池設施老舊有安全疑慮等問題，立委陳瑩協助向教育部爭取2875萬元推動整建與設備更新。陳瑩表示，3校游泳池設備須立即汰換，確保教學品質與師生安全。
民進黨籍立法委員陳瑩辦公室今天發布新聞稿表示，台東女中、台東體中、台東專科學校3校游泳池設施因使用年限已久，陸續出現設備老舊及安全疑慮等問題。去年底開始，陳瑩和同黨籍立委莊瑞雄、縣議員黃治維陸續邀請教育部相關單位前往學校會勘。
陳瑩、莊瑞雄、與擔任台東女中家長會長的台東縣議員黃治維、簡維國議員助理，於去年12月17日邀集教育部及相關單位會勘。
新聞稿表示，日前接到通知，教育部總共核定補助3校2875萬元經費整建，包括台東體中游泳教學設施能效提升暨水質優化改善計畫（二期）1190萬元；台東女中115年度游泳池整建維修計畫765萬元；以及台東專科學校115年度游泳池整建維修計畫920萬元。
更新整建項目包含熱泵與儲熱系統更新、過濾與水質前處理設備改善、池體防水與結構修繕、排水及管線更新、通風與照明設備改善、看台與更衣淋浴空間整修、池畔與無障礙設施優化，以及系統監控與設備更新等，全面提升游泳教學環境品質與使用安全。
陳瑩表示，游泳是台東重要的體育發展項目之一，也是校園體育課程與水域安全教育的重要基礎設施。此次3校同步改善，不僅有助於提升學生學習品質，也能強化水域安全教育，並進一步推動基層游泳運動發展，讓學生在更安全、更完善的環境中學習與成長。
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