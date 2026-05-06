台東3校游泳池設備老舊 綠委向教部爭取經費整建

桃園某國小前天營養午餐有異物，家長等了一天不見學校說明，質疑資訊不透明，民代則發現營養午餐適用採購法，無須依食安法公開揭露，擔心有食安漏洞；教育局表示，學校昨已告知家長調查結果，異物應是打飯餐具包裝膜

2026-05-06 13:35