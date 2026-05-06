蘇澳國中陳聖賢腰傷全中運鏈球破紀錄 鎮長贈獎金

就讀宜蘭縣蘇澳國中9年級的陳聖賢，參加全中運國男鏈球項目，一度因腰傷想放棄，但仍忍痛上場，沒想到打破大會紀錄奪金，蘇澳鎮長李明哲今天赴校致贈紅榜及獎勵金勉勵。

回想4月在嘉義舉辦的全國中等學校運動會賽事，15歲的陳聖賢今天受訪表示，賽前腰部受傷一度想放棄，但心想「來都來了」便咬牙忍痛上場，第1擲以58.92公尺穩坐第1，第5擲更擲出64.49公尺打破大會紀錄奪金，自己也嚇了一大跳「沒想到我那麼強」。

「喜歡鏈球是因為，它能在天空劃出一道弧線，很自由、奔放」，對於辛苦的訓練，陳聖賢說，他樂在其中，期許未來能精益求精，在田徑場上獲得更好的成績。

蘇澳國中校長楊乃光轉述，比賽當天高溫約攝氏35度，與在蘇澳平日訓練時的氣溫大不相同，陳聖賢能在高壓競賽中脫穎而出非常不容易，代表隊師生全體在場邊振奮歡呼。

指導教練張雅婷表示，陳聖賢自我要求高且自律，8年級時先接觸鉛球，之後轉練鏈球，征戰全國賽事11場就有8場破大會紀錄，然而奪金的背後充滿著生活的不易，因為陳聖賢出身單親隔代教養家庭，家境清貧，自幼與阿嬤刻苦生活，課餘經常跟著阿嬤到處打工維持家計，還曾陪同阿嬤在瓦斯行「扛瓦斯」，面臨體力、意志雙重考驗。

李明哲今天除代表蘇澳鎮公所，致贈陳聖賢新台幣4000元獎勵金，並協助轉贈蘇澳鎮運動家體育用品社1000元獎勵金。李明哲說，陳聖賢精進自我，屢次打破紀錄「是蘇澳的一塊瑰寶」。