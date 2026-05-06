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光復高中時尚科畢業成果 動態走秀展創意美學

中央社／ 新竹市6日電

新竹市光復高中時尚造型科今天舉行畢業成果展，學生以「凝粹」為主題，透過6大風格的動態走秀，展現3年所學妝髮技藝與創意美學。

光復高中校長李詩慶接受媒體聯訪表示，學生透過舞台呈現創意，融合美學、藝術與歷史文化，不僅是技術展現，更是學生團隊合作與職人精神的體現，期許這群「準設計師」未來能在時尚界獨領風騷。

時尚造型科主任劉宜蓉指出，此次畢展主題「凝粹」象徵學生經歷3年的提純與淬鍊，今年特別強調裝飾藝術風格與異材質的結合，在老師們的引導與修正下，讓作品靈魂與深度兼具，並透過走秀建立學生們的自信心。

學生徐伊嫻表示，她與組員的創作是以日本神妖為主題，結合日式傳統布料及現代配飾，除了呈現天狗、九尾狐、真女、雨女等經典特徵，也讓傳統和服展現出不同的視覺張力。

學生熊恩伶指出，她與同學以當前AI（人工智慧）科技時代為靈感，運用大量銀色布料、幾何配件與機械感線條，營造出強烈的超現實科幻視覺，描繪對未來世界的想像。

光復高中提供新聞資料指出，除了東洋與科技未來風，學生們也結合神秘學圖騰、重新詮釋經典角色等6組風格迥異作品，展示光復高中學生在時尚設計教育上源源不絕的藝術能量。

光復高中 文化 設計

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