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竹科龍科三期擴建衝擊德龍國小 張善政：將遷校並增建龍科國小

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
龍科三期計畫復活，周邊配套引發關注。桃園市長張善政今在市政會議表示，區域內的德龍國小將納入擴建範圍，必須拆遷，預計搬遷到龍科三期周邊聖亭路右側的安置住宅旁，市府也將再規畫興建龍科國小，因應科學園區新增人口。記者朱冠諭／攝影
龍科三期計畫復活，周邊配套引發關注。桃園市長張善政今在市政會議表示，區域內的德龍國小將納入擴建範圍，必須拆遷，預計搬遷到龍科三期周邊聖亭路右側的安置住宅旁，市府也將再規畫興建龍科國小，因應科學園區新增人口。記者朱冠諭／攝影

竹科管理局預計5月將龍科三期投資計畫提報國科會審議，市場傳出台積電將建置埃米世代廠房，周邊配套引發關注。桃園市長張善政今在市政會議表示，區域內的德龍國小將納入擴建範圍，必須拆遷，預計搬遷到龍科三期周邊聖亭路右側的安置住宅旁，市府也將再規畫興建龍科國小，因應科學園區新增人口。

張善政表示，德龍國小現址位於聖亭路西側，未來將被竹科徵收，學校預計搬遷至聖亭路右側的安置住宅旁，新校地取得與校舍興建均由竹科管理局負責，不過竹科是依現有規模等量遷建，並未考量擴建後將湧入的新增人口。

張善政說，市府評估搬遷後同等規模恐不足以因應，因此將自行於梅花莊及馮屋大埤北側增建龍科國小，初步規畫12班規模，目前已在辦理用地取得等程序，「產業、人口進來，教育配套也要同步到位。」

除龍科三期周邊布局，張善政指出，桃園其他地區人口也持續增長，市府8年內將投入逾130億元新建11所學校；自他上任以來，已投入約93億元推動平鎮國小、過嶺國小、航科國小、仁德國小等8所學校新建工程，可提供約8160名學生就學，部分校舍已陸續完工或依進度推進。未來4年再投入37.4億元，啟動富台國小、龍科國小及青園國中3校興建。

老舊校舍更新方面，張善政表示，市府以3年為一期持續編列預算推動校舍拆除重建，過去3年投入逾17.7億元補助8所學校整建，包括龍山國小、新坡國小、仁善國小、內壢國中等校已完成或即將完工，受益學生約8000人，下階段將再投入5.5億元推動楊明國小、龍岡國中整建計畫。校園日常設施部分，市府過去3年投入逾8.3億元，完成221所學校、983間廁所整修，運動場地方面也投入3.6億元補助74所學校整建。

張善政指出，桃園2歲以下兒童占全市人口比例達1.21％，為六都最高，顯示城市仍在持續成長。市府已率六都之先推動國中小免費營養午餐，下學期將再上路免費教科書政策，從軟硬體全面提升教育品質。

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