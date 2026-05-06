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降低運動傷害風險 台南下營國小活動中心升級橡膠運動地
南市政府體育局及教育部投入362萬元，將下營國小活動中心升級完成鋪設橡膠運動地墊，趕在母親節前夕完工，提供師生與社區更安全、舒適運動場所。
下營國小活動中心老舊，本次工程將原有老舊、彈性不足的地板全面翻新，採用符合國際規範高品質合成橡膠地墊，除具備防滑性與衝擊吸收能力，可有效降低運動傷害風險，及提升場地整體使用效能與耐久性。
嶄新場地選在母親節前啟用，結合下營國小「學習歷程發表」與母親節慶祝活動。南市政府體育局陳良乾表示，下營國小活動中心地坪升級，不僅是硬體設備更新，更是落實基層體育運動發展與教育公平重要里程碑。
下營國小校長姜秋蘭指出，活動中心為學校教學推展與社區互動的重要核心場域。場地規畫兼具羽毛球、躲避球及排球等多功能用途，未來將持續結合在地資源，拓展體育運動教學、藝文展演及社區活動，發揮最大使用效益。
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