快訊

軍公教調薪10%有譜？人事總處：往照顧基層方向考量

終於等到了！Threads電腦版可以傳訊息了 還有3功能可以用

專家揭大西洋郵輪漢他疫情2大可能來源！一病毒株致死率達40%

聽新聞
0:00 / 0:00

降低運動傷害風險 台南下營國小活動中心升級橡膠運動地

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
南市下營國小活動中心趕在母親節前升級橡膠地墊，提升更舒適室內運動場域環境。記者謝進盛／翻攝
南市下營國小活動中心趕在母親節前升級橡膠地墊，提升更舒適室內運動場域環境。記者謝進盛／翻攝

南市政府體育局及教育部投入362萬元，將下營國小活動中心升級完成鋪設橡膠運動地墊，趕在母親節前夕完工，提供師生與社區更安全、舒適運動場所。

下營國小活動中心老舊，本次工程將原有老舊、彈性不足的地板全面翻新，採用符合國際規範高品質合成橡膠地墊，除具備防滑性與衝擊吸收能力，可有效降低運動傷害風險，及提升場地整體使用效能與耐久性。

嶄新場地選在母親節前啟用，結合下營國小「學習歷程發表」與母親節慶祝活動。南市政府體育局陳良乾表示，下營國小活動中心地坪升級，不僅是硬體設備更新，更是落實基層體育運動發展與教育公平重要里程碑。

下營國小校長姜秋蘭指出，活動中心為學校教學推展與社區互動的重要核心場域。場地規畫兼具羽毛球、躲避球及排球等多功能用途，未來將持續結合在地資源，拓展體育運動教學、藝文展演及社區活動，發揮最大使用效益。

南市下營國小活動中心趕在母親節前升級橡膠地墊，提升更舒適室內運動場域環境。記者謝進盛／翻攝
南市下營國小活動中心趕在母親節前升級橡膠地墊，提升更舒適室內運動場域環境。記者謝進盛／翻攝

母親節 體育 運動

延伸閱讀

新北砸7600萬升級校園大型場館空調 18校受惠提升品質

南投埔里育英國小磚面嚴重破損 教育部允支持改善

斥資逾889萬！台中霧峰3座活動中心耐震補強 居民喜迎完工

Volkswagen 台灣福斯汽車投入足球發展　北投足球運動場完成草地升級工程

相關新聞

竹科龍科三期擴建衝擊德龍國小 張善政：將遷校並增建龍科國小

竹科管理局預計5月將龍科三期投資計畫提報國科會審議，市場傳出台積電將建置埃米世代廠房，周邊配套引發關注。桃園市長張善政今在市政會議表示，區域內的德龍國小將納入擴建範圍，必須拆遷，預計搬遷到龍科三期周邊

高雄小學路邊攤賣「中國製零食」爆食安疑慮 家長：孩子吃完狂吐

一名網友在Threads發文，高雄市陽明國小有流動攤販兜售「中國製的零食」，每天放學圍一群小朋友購買，擔心路邊來路不明零食影響學童健康及安全；貼文一出，引爆大批家長轉傳，有人說「早就看過」、「裡面也有

遭疑調查不透明！桃園營養午餐有異物 教育局：已開罰並告知家長

桃園某國小前天營養午餐有異物，家長等了一天不見學校說明，質疑資訊不透明，民代則發現營養午餐適用採購法，無須依食安法公開揭露，擔心有食安漏洞；教育局表示，學校昨已告知家長調查結果，異物應是打飯餐具包裝膜

影／海洋限定畢業典禮 充滿驚喜與感動「海龜迎接大家」

海洋限定的國小畢業典禮！恆春海洋畢業典禮今年邁入第7年，墾丁國小與鵝鑾分校共24名學生參與，一下潛就看到海底世界的驚喜「海龜在迎接我們！」，今年首度由家長與老師組成「海洋志工隊」陪同，不只陪伴自己孩子

全家總動員！金寧國中小親子共學 學生闖關學歷史、用行動說感謝

為深化親子共學與在地文化教育，金門縣立金寧國中小今天舉辦「第四屆親子共學春遊趣」，以「守護與感謝：小小兵的感恩行動」為主題，串聯迎賓館、俞大維紀念館與823戰史館三大戰地場域，設計五大任務關卡，讓學生

大雨釀禍！中二中旁路樹倒塌壓毀兩車 中市教局：全面健診校園樹木

台中二中旁的一棵老榕樹，疑因連日豪雨加上樹根病變腐朽，今天凌晨3時許突然倒塌，老榕樹連根拔起，重壓在路邊兩輛轎車上，所幸僅車輛受損，未有人傷亡。台中市教育局表示，壓損兩車將由場地意外險理賠，學校也將邀

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。