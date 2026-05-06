遭疑調查不透明！桃園營養午餐有異物 教育局：已開罰並告知家長
桃園某國小前天營養午餐有異物，家長等了一天不見學校說明，質疑資訊不透明，民代則發現營養午餐適用採購法，無須依食安法公開揭露，擔心有食安漏洞；教育局表示，學校昨已告知家長調查結果，異物應是打飯餐具包裝膜，拆封時不甚掉入餐桶，已對業者記點罰錢。
國民黨桃園市議員張碩芳指出，該學校營養午餐的異物是塑膠膜，學生發現當下有向老師反映，但後來不敢再吃，餓著肚子回家，結果學校調查不透明，記違規1點也只罰500元，對業者來說根本無關痛癢。此情若是在民間連鎖餐廳發生，早就被告到求償上億元。
張碩芳表示，免費營養午餐政策立意良善，但配套應該也要到位，用採購法把關午餐品質恐不夠周延，此事件已造成家長們恐慌，建議市府建立標準化食安通報與危機處理SOP，強化團膳廠商履約管理與校方即時回應機制。
教育局回應，營養午餐的採購合約有非常嚴檢的食安規範與懲處辦法，違規記滿20點或情節嚴重可以解約。此次餐點有異物情況由學校調查，確定塑膠片是打餐工具的包裝膜，疑似是學生拆封時不慎掉入菜品，學校昨天已將結果告訴學生及家長。
教育局表示，由於情節未如食物中毒嚴重，未啟動食安調查機制，但合約有規定飯菜不能有異物，業者提供的餐具包裝也確實可以能造成異物汙染飯菜，所以記違規2點、罰款1千，另要求業者改用其他方式包裝打餐工具。
衛生局也說，桃園團膳業者要承接學校營養午餐必須五年未發生食安問題，衛生局每年也會有四次全面稽查，確保餐點製造過程衛生無虞，針對合約期間有違規的業者，會加強抽查抽檢。
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