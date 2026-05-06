母親節把愛端上桌 澎湖風櫃國小師生合力作料理

澎湖風櫃國小配合母親節，讓學生與老師合力手作美味料理，並於5日邀請媽媽和家人一起共享美食，校方盼透過活動讓學生體會家人平日為生活付出的辛勞，進而學會珍惜與感恩。

澎湖風櫃國小5日舉辦「童心感恩、歡喜辦桌」活動，校長林妍伶帶著全校師生充當餐飲達人，一起親手準備料理，校園變身為最溫暖的「幸福餐桌」，端出充滿幸福好滋味的佳餚，邀請學生家長和媽媽等走進校園，共度一場不同以往的母親節。

林妍伶表示，「童心感恩、歡喜辦桌」活動，全校每位師生都親自參與最真實的感恩課，除完成一道道充滿心意的料理，還精心製作卡片，更讓每位學子在動手做的過程中，學會「表達愛、理解愛、實踐愛」，將感恩化為行動，體會家人日常付出的辛勞讓家庭成為最重要的教育場域，不少與會家長也感動地紅了眼眶，也讓校園充滿溫馨氛圍。