高雄小學路邊攤賣「中國製零食」爆食安疑慮 家長：孩子吃完狂吐

一名網友在Threads發文，高雄市陽明國小有流動攤販兜售「中國製的零食」，每天放學圍一群小朋友購買，擔心路邊來路不明零食影響學童健康及安全；貼文一出，引爆大批家長轉傳，有人說「早就看過」、「裡面也有過期品」、「孩子吃完狂吐」，籲相關單位介入稽查。高市衛生局、教育局回應，將加強派員巡查，依法處辦。

原PO在文中表示，指稱有攤販長期國小附近兜售中國製零食，「每天放學都有一群小朋友在這購買」，質疑商品來源不明，擔憂未經檢驗就流入學童口中，直言對方自己也有小孩，「卻還賣這種東西給別人的孩子吃」。

不少家長看完後紛紛留言「民族國小的圍牆邊也有一攤」、「莊敬國小旁邊也有」、「裡面也有過期品」，還有人直接點名「校長還在睡嗎？」、「衛生局、教育局又在睡」。

有家長分享親身經驗，「我兒子之前就是買了吃一次吐得亂七八糟」、「中國零食口感就是有濃濃化學味」；也有網友把矛頭指向攤販不法獲取暴利，「從淘寶進貨，約台幣2到5元東西他們賣10到30元」、「夜市也一大堆」。

還有家長擔憂路邊攤販賣零食沒有合法輸入，若混入未標示添加物，恐怕不只是腸胃不適，而是更大的食安風險。

但少數網友緩頰「魔芋爽就很好吃」不少夜市、商圈都有在賣，家長反駁，問題從來不是「中國零食能不能吃」，而是來源是否合法、標示是否清楚，以及販售對象是國小學童。

教育局強調，已請學校加強校園食品安全與健康飲食宣導，持續透過班級、朝會及家長聯繫管道，提醒學生避免購買標示不清、來源不明食品。

教育局指出，校外攤販涉及食安、環境與道路秩序等問題，將協調相關局處及轄區單位共同關注，若涉及違規販售或占用公共空間，將由權責機關依法查處。

衛生局表示，輸入食品應向衛生福利部食品藥物管理署申請查驗並申報產品有關資訊，且應以繁體中文完整標示品名、原產地、有效日期及中央主管機關公告事項等完整資料。

衛生局說，將與教育局聯繫，加強派員無預警前往校園周邊查察，倘查獲違規屬實，依法處新台幣3萬元以上300萬元以下罰鍰，並依同法第52條違規產品沒入銷毀。