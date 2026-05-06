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大雨釀禍！中二中旁路樹倒塌壓毀兩車 中市教局：全面健診校園樹木

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
台中二中旁的一棵老榕樹，疑因連日豪雨加上樹根病變腐朽，今天凌晨3時許突然倒塌，砸毀路邊兩車。圖／民眾提供
台中二中旁的一棵老榕樹，疑因連日豪雨加上樹根病變腐朽，今天凌晨3時許突然倒塌，砸毀路邊兩車。圖／民眾提供

台中二中旁的一棵老榕樹，疑因連日豪雨加上樹根病變腐朽，今天凌晨3時許突然倒塌，老榕樹連根拔起，重壓在路邊兩輛轎車上，所幸僅車輛受損，未有人傷亡。台中市教育局表示，壓損兩車將由場地意外險理賠，學校也將邀集專家進行樹木全面健診。

台中二中校門外的英士路上，今天清晨一名婦人出門，赫然發現自家車子被榕樹砸毀，急忙通知丈夫到場查看。倒塌的路樹今天上午7時已清除完畢，道路恢復通車。車主表示，不排除申請國賠。

教育局表示，倒塌樹木已請市府養工處派員協助移除完畢，遭壓損兩車輛，將由場地意外險理賠，後續學校將邀集專家學者到校進行樹木全面健診，確保師生及民眾權益。

台中二中旁的一棵老榕樹，疑因連日豪雨加上樹根病變腐朽，今天凌晨3時許突然倒塌，砸毀路邊兩車。圖／民眾提供
台中二中旁的一棵老榕樹，疑因連日豪雨加上樹根病變腐朽，今天凌晨3時許突然倒塌，砸毀路邊兩車。圖／民眾提供

台中 路樹 豪雨

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