廣角鏡／恆春水下畢典 海龜驚喜作伴

海洋限定的國小畢業典禮！恆春海洋畢業典禮今年邁入第7年，墾丁國小與鵝鑾分校共24名學生參與，一下潛就看到海底世界的驚喜「海龜在迎接我們！」，今年首度由家長與老師組成「海洋志工隊」陪同，不只陪伴自己孩子

2026-05-05 19:11