免分發他校！高雄藍田國小提前完工 8月開學迎新生

因台積電進駐效應設立的高雄市藍田國小，新建工程進入完工倒數，工程較原訂期程提早4個月，預計6月完工、8月31日開學，學區學童可於新校舍入學就讀，不必再分發他校上課。

藍田國小是全國首座「全鋼構國小」，以永續校園為核心設計理念，全鋼構工法可減碳量達1947公噸，導入BIPV建築整合太陽能系統，搭配儲能設備，打造校園微電網，教學用電自給自足，更可在停電時維持8小時供電不中斷，兼顧節能與防災韌性，獲2025年城市工程品質金質獎及淨零碳排工程金優獎。

校園基地面積約2.95公頃，規劃48班，並設置非營利幼兒園及公托據點，強化學前與國小教育銜接，工程經費追加至10億7000萬元，太陽能光電系統每年預估可提供56萬度電，回饋校園使用至少20年，未來也將作為高雄推動淨零教育的重要示範場域。

副市長林欽榮今天視察指出，藍田國小設校背景，是因應台積電進駐楠梓，帶來人口增加與就學需求，隨著科技產業聚落成形，市府提前把學校蓋好讓孩子有地方就學，支撐半導體經濟發展，校舍主體正在申請使用執照，教學設備與圖書也同步進駐。

林欽榮提及，營造團隊克服缺工缺料挑戰，提前完工，讓學區孩子不必再改分發他校上課，從開學第一天就能在安全、舒適且具教育意義的永續校園中學習，將會持續督導收尾工程，確保開學前全面就緒。

因台積電進駐效應設立的高雄市藍田國小，新建工程進入完工倒數。圖／高雄市教育局提供

高雄市藍田國小新建工程預計提前4個月完工，8月31日正式開學。圖／高雄市教育局提供

因台積電進駐效應設立的高雄市藍田國小，新建工程進入完工倒數。圖／高雄市教育局提供