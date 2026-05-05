免分發他校！高雄藍田國小提前完工 8月開學迎新生
因台積電進駐效應設立的高雄市藍田國小，新建工程進入完工倒數，工程較原訂期程提早4個月，預計6月完工、8月31日開學，學區學童可於新校舍入學就讀，不必再分發他校上課。
藍田國小是全國首座「全鋼構國小」，以永續校園為核心設計理念，全鋼構工法可減碳量達1947公噸，導入BIPV建築整合太陽能系統，搭配儲能設備，打造校園微電網，教學用電自給自足，更可在停電時維持8小時供電不中斷，兼顧節能與防災韌性，獲2025年城市工程品質金質獎及淨零碳排工程金優獎。
校園基地面積約2.95公頃，規劃48班，並設置非營利幼兒園及公托據點，強化學前與國小教育銜接，工程經費追加至10億7000萬元，太陽能光電系統每年預估可提供56萬度電，回饋校園使用至少20年，未來也將作為高雄推動淨零教育的重要示範場域。
副市長林欽榮今天視察指出，藍田國小設校背景，是因應台積電進駐楠梓，帶來人口增加與就學需求，隨著科技產業聚落成形，市府提前把學校蓋好讓孩子有地方就學，支撐半導體經濟發展，校舍主體正在申請使用執照，教學設備與圖書也同步進駐。
林欽榮提及，營造團隊克服缺工缺料挑戰，提前完工，讓學區孩子不必再改分發他校上課，從開學第一天就能在安全、舒適且具教育意義的永續校園中學習，將會持續督導收尾工程，確保開學前全面就緒。
▪整理包／115國中教育會考最後衝刺！考場時程、A++高分關鍵全掌握
▪學姊制不合理！北一女儀隊遭爆高跪姿聽講、無法吃午飯 校方回應了
▪留學夢太貴…女兒想出國竟勸「賣房就好」 她陷兩難網驚了：別母女一起傻
▪不挑醫牙、電資！2建中校排1%學霸 繁星選台師大國文、台大地理掀議論
▪被師建議上資源班…家長嘆「不想讓孩去」 網點現實：你不想不代表不需要
▪曬多年前學霸筆記！管中閔捨不得丟的「心血結晶」揭偏執：錯1字就整頁重寫
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。