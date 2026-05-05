影／海洋限定畢業典禮 充滿驚喜與感動「海龜迎接大家」

海洋限定的國小畢業典禮！恆春海洋畢業典禮今年邁入第7年，墾丁國小與鵝鑾分校共24名學生參與，一下潛就看到海底世界的驚喜「海龜在迎接我們！」，今年首度由家長與老師組成「海洋志工隊」陪同，不只陪伴自己孩子完成畢典，希望將這份參與延續，持續陪伴下一屆。

台灣最靠海的地方，有一場不一樣的畢業典禮，墾丁國小、鵝鑾分校與大平國小參與「恆春海洋畢業典禮」，今年邁入第七年，預計將有40名畢業生走入大海，以不同方式完成畢業儀式。

活動分為兩場，昨天首場由墾丁國小與鵝鑾分校共24名畢業生參與；第二場將在6月12日 舉辦，大平國小16名畢業生參與。

「我們的海好美！是每年活動結束後最常聽見的回饋」，台灣潛水陳琦恩感動的說，許多孩子第一次真正走進海裡，從原本緊張與害怕，到看見海底世界後驚喜與感動，留下對海洋全新的認識。

參與這場海洋畢典前，學童們也有相關行前訓練，也有一半參與的學童已經考到潛水證照。陳琦恩說，第一次會先在游泳池練習，第二次會到萬里桐練習，萬里桐潛點是緩坡慢慢下潛。今天則是在核三廠右側出水口附近下潛，學童們下潛約十米深。

台灣潛水指出，今年活動最大的改變，是首次加入由家長與老師組成的 海洋志工隊，這群志工不只陪伴自己的孩子完成畢業典禮，更希望將這份參與延續，持續陪伴下一屆、甚至更多孩子。

海洋畢典舉辦，由多方共同協力完成，含學校老師、家長志工，屏東縣威鯨救難協會、台灣潛水提供專業安全支援與海域協助。

海洋畢典除了墾丁國小與鵝鑾分校今舉行外，6月12日還有大平國小。另外今年琉球鄉內四所國小都將舉辦海上畢典，會在六月中下旬。

海洋限定國小畢業典禮！恆春海洋畢業典禮今年邁入第七年，墾丁國小與鵝鑾分校今24名學生參與，一下潛就看到海底世界驚喜「海龜在迎接我們！」。圖／台灣潛水提供

海洋限定國小畢業典禮！恆春海洋畢業典禮今年邁入第七年，墾丁國小與鵝鑾分校今24名學生參與，一下潛就看到海底世界驚喜「海龜在迎接我們！」。圖／恆夏潛水謝維提供

海洋限定國小畢業典禮！恆春海洋畢業典禮今年邁入第七年，墾丁國小與鵝鑾分校今24名學生參與，一下潛就看到海底世界驚喜「海龜在迎接我們！」。圖／台灣潛水提供