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全家總動員！金寧國中小親子共學 學生闖關學歷史、用行動說感謝

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門縣立金寧國中小今天舉辦「第四屆親子共學春遊趣」，以「守護與感謝：小小兵的感恩行動」為主題，串聯迎賓館、俞大維紀念館與823戰史館三大戰地場域，讓學生在真實情境中學習歷史，並從中培養感恩與責任。圖／校方提供
金門縣立金寧國中小今天舉辦「第四屆親子共學春遊趣」，以「守護與感謝：小小兵的感恩行動」為主題，串聯迎賓館、俞大維紀念館與823戰史館三大戰地場域，讓學生在真實情境中學習歷史，並從中培養感恩與責任。圖／校方提供

為深化親子共學與在地文化教育，金門縣立金寧國中小今天舉辦「第四屆親子共學春遊趣」，以「守護與感謝：小小兵的感恩行動」為主題，串聯迎賓館、俞大維紀念館與823戰史館三大戰地場域，設計五大任務關卡，讓學生在真實情境中學習歷史、體驗行動，並從中培養感恩與責任。

本次活動結合母親節孝親月，活動於今天上午9時30分在學校體育館揭開序幕，共吸引幼兒園及國小學生與家長逾300人參與，由學生擔任司儀，並在任務總指揮官帶領下進行集合操演，展現整齊紀律與團隊精神。現場同時表揚「孝親楷模」，肯定學生在日常生活中的關懷與付出，隨後全體合唱《榮譽在我心》，為活動鋪陳溫馨而感人的開場氛圍。

此次活動以「導覽理解、任務體驗、價值轉化」為核心，將戶外教學轉化為行動學習，學生在迎賓館透過「感恩傳聲站」與「感恩行動秀」，以聲音與表演向家人與守護者表達感謝；在俞大維紀念館完成「感恩榮譽章」與「行動承諾操」，從歷史人物的奉獻中反思自我；最後在823戰史館執行「和平守護任務」，透過排雷與繩索關卡培養判斷與合作能力，並以「因為有人守護，我們可以……」延伸對和平的理解。

金寧國中小校長宋文法表示，學校長期推動素養導向與在地創生課程，透過親子共學活動，希望讓學習走出教室、進入真實場域；此次結合戰地文化與感恩教育，不僅讓學生理解歷史脈絡，更重要的是引導孩子看見生活中默默付出的人，並學會用行動回應感謝。

此次活動家長出席率達7成，不少家庭更是三代同堂「全家總動員」，參與氣氛熱絡。一名家長表示，這樣的活動「不只是帶孩子出門玩，而是讓他們在過程中理解歷史與珍惜當下」，孩子回家後主動分享關卡內容，甚至會說出「因為有人守護，我們才能安心生活」，讓人相當感動。

校方表示，孩子帶著笑容出發、滿載收穫而歸，正是活動最真實的成果；而這份成果，來自教師、志工與家長共同為孩子多做一點的努力，也為教育現場注入更多溫度與意義。

金門縣立金寧國中小今天舉辦「第四屆親子共學春遊趣」，串聯迎賓館、俞大維紀念館與823戰史館三大戰地場域，設計五大任務關卡，讓學生在真實情境中學習歷史，相當有趣。圖／校方提供
金門縣立金寧國中小今天舉辦「第四屆親子共學春遊趣」，串聯迎賓館、俞大維紀念館與823戰史館三大戰地場域，設計五大任務關卡，讓學生在真實情境中學習歷史，相當有趣。圖／校方提供

金門縣立金寧國中小今天舉辦「第四屆親子共學春遊趣」，共吸引幼兒園及國小學生與家長逾300人參與，反映熱烈。圖／校方提供
金門縣立金寧國中小今天舉辦「第四屆親子共學春遊趣」，共吸引幼兒園及國小學生與家長逾300人參與，反映熱烈。圖／校方提供

金門縣立金寧國中小今天舉辦「第四屆親子共學春遊趣」，活動首先由校長宋文法（左一）表揚「孝親楷模」。圖／校方提供
金門縣立金寧國中小今天舉辦「第四屆親子共學春遊趣」，活動首先由校長宋文法（左一）表揚「孝親楷模」。圖／校方提供

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