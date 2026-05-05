漏水天花板掉落 汐止區秀峰高中體育館修繕展新貌

汐止區秀峰高中體育館時間一久，出現漏水、甚至天花板掉落的情況，危及學生上體育課運動的安全，所以立委廖先翔協助爭取中央教育部的經費後，學校也進行體育館修繕工程，現在完工了，包括拆除輕鋼架以及看台還有座椅的更新，再加入美學設計，打造挑高通風的現代化場館。

立法委員廖先翔表示，秀峰完全中學是汐止最多學生的一所國高中，現在的教學除了課業，其他方面也非常講究，要給學生一個好的運動活動的場域，秀峰高中有體育館，長期以來大家都使用的非常好，但是因為年久了，天花板之前有發生一些漏水的情況，包括上面有一些輕鋼架，因為滲水有的都出現剝落的情況，包括椅子也因為漏水的關係，有腐爛的情形，所以之前就協助學校跟教育部爭取一些經費，希望把這最基本的缺失改善好，經過學校精心規劃之後，目前工程已經完工了，把當初的一些輕鋼架都拆掉了，未來如果說再有任何漏水問題的話，其實肉眼就可以看到了，不用等水滴下來、結構壞掉了，就能立即做整修。

廖先翔提到，包括整個結構露出來，未來如果說結構有任何問題，像是地震後可能發生損傷害的情況下，也可以一目了然，再加上現代美學的一些設計，都讓整個體育館，除了在使用上面不會再有漏水的困擾之外，也把整個環境做更好營造也更加的舒適。

秀峰高中校長陳榮德指出，煥然一新的秀峰體育館，很感謝廖先翔委員為地方付出的心力，首先是體育館修繕工程協助積極爭取中央經費，化解屋頂漏水與安全隱患，過去體育館屋頂因太陽能板接縫問題導致長年漏水，造成天花板吸滿水分、負載過重，嚴重威脅師生進行體育活動的安全。很謝謝廖先翔委員獲悉後，第一時間為學生安全請命，成功向中央爭取到專案修繕經費。

陳榮德說，還有看台全面翻新升級，提供寬敞明亮的使用體驗，主要是看台原有的木製座椅因長期受潮漏水而嚴重腐朽，這次座椅汰換被一併納入整修計畫中，讓重獲新生的看台變得更加寬敞、明亮，未來師生觀賽或上課使用起來也更為舒適便利。拆除老舊天花板，打造挑高通風的現代化場館，為了讓空間更優化，當初廖委員特別建議，在工程中直接拆除原有的天花板，這不僅徹底解決了天花板可能掉落的風險，挑高的結構設計更大幅提升了場館的通風性，展現出令人耳目一新的現代感。