金山高中攜手京北國際學校 跨國交流延伸大學端簽署策略聯盟

金山高中與越南京北國際學校簽訂姊妹校，今年京北國際學校師生一行人來訪金山高中。特別的是，這場姊妹校的交流不只認識金山在地人文風情，更職涯探索走訪了龍華科大與銘傳大學並簽訂了策略聯盟，未來金山高中與京北國際學校學生都可以與大學端有更多的資源連結與交流。

金山高中校長陳玉桂指出，台灣半導體製程技術享譽國際，這也是此次京北國際學校師生到訪想要參訪與觀摩的一大重點。希望透過進到大學端的參訪與簽訂策略聯盟，讓有興趣的學生未來不論是在台灣的中學端還是大學端，都能夠獲得優質課程的交流與深度學習的機會。

金山高中今年特別安排越南師生與金山學子一同走訪龍華科技大學與銘傳大學。以「職涯探索」為主軸，讓學生親身體驗台灣高等教育的學術環境與教學特色。參訪期間，金山高中與京北國際學校也分別與這兩所頂尖科大及大學簽下「策略聯盟」協議，為高中端與大學端的未來課程合作與職涯交流奠定了堅實基礎。

陳玉桂校長說，這場姊妹校交流行程，藉由與大學端的結盟，讓學習資源從校內延伸至校外，甚至跨越國界。這項合作不僅實質擴展了跨校間的學習資源，更提升了學子在多元職涯發展上的競爭力。透過資源整合，未來的學科選擇與專業培訓將變得更多更廣，為學生在面對全球化競爭時，提供更具優勢的專業選擇權。