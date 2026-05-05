南湖國小弦樂團新加坡演出 台灣學子音樂驚艷全場
新加坡少兒愛樂樂團與台北市南湖國小弦樂團合作，本週在新加坡舉辦音樂會。南湖國小弦樂團的演出吸引民眾駐足，樂團老師表示，希望讓新加坡民眾看見台灣學生展現的音樂實力。
新加坡少兒愛樂樂團（Kids’ Philharmonic Orchestra）與來自台灣的台北市南湖國小弦樂團4日及5日在新加坡舉辦音樂會。
台灣小提琴家羅景鴻與新加坡指揮Koh Kai Jie領銜演出，邀請音樂家王姿文與王雅芬參與。節目內容涵蓋古典經典與現代改編作品，並呈現聯合演出展現跨文化音樂合作的成果。駐新加坡副代表吳文齡也出席相關活動。
第二場音樂會今天在新加坡國家圖書館舉行，音樂會曲目融合古典與現代風格，其中包括動漫「鬼滅之刃」主題曲及流行歌曲「Golden」等多首曲目，並安排多名學生獨奏者登台。駐新加坡代表處新聞組長梁宇清等人出席。
羅景鴻下午接受中央社訪問時表示，樂團多次赴海外演出，此次來到新加坡，希望帶給當地觀眾從古典到流行的多元音樂內容，讓新加坡民眾看見台灣學生展現精彩的音樂實力。
他指出，本次在新加坡的演出氣氛良好、觀眾反應熱烈，相信透過這樣的交流，不僅能讓學生與當地樂團有更多互動與認識，也有助於彼此學習、共同成長。
這場在新加坡圖書館的演出吸引眾多當地人駐足觀賞，一名新加坡民眾告訴中央社記者，台灣樂壇人才濟濟，不論是古典還是流行領域都表現亮眼；能在新加坡看到來自台灣的演出，尤其是這些學生在這個階段就展現出如此精彩的表現讓人敬佩，也為台灣的孩子加油。
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