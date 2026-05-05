快訊

花蓮刑大隊長涉洩密給女友人、內湖警涉抽單 檢調搜索8處約談4人

一路下到明天！8縣市發布大雨特報 慎防雷擊、強陣風

聽新聞
0:00 / 0:00

南湖國小弦樂團新加坡演出 台灣學子音樂驚艷全場

中央社／ 新加坡5日專電

新加坡少兒愛樂樂團與台北市南湖國小弦樂團合作，本週在新加坡舉辦音樂會。南湖國小弦樂團的演出吸引民眾駐足，樂團老師表示，希望讓新加坡民眾看見台灣學生展現的音樂實力。

新加坡少兒愛樂樂團（Kids’ Philharmonic Orchestra）與來自台灣的台北市南湖國小弦樂團4日及5日在新加坡舉辦音樂會。

台灣小提琴家羅景鴻與新加坡指揮Koh Kai Jie領銜演出，邀請音樂家王姿文與王雅芬參與。節目內容涵蓋古典經典與現代改編作品，並呈現聯合演出展現跨文化音樂合作的成果。駐新加坡副代表吳文齡也出席相關活動。

第二場音樂會今天在新加坡國家圖書館舉行，音樂會曲目融合古典與現代風格，其中包括動漫「鬼滅之刃」主題曲及流行歌曲「Golden」等多首曲目，並安排多名學生獨奏者登台。駐新加坡代表處新聞組長梁宇清等人出席。

羅景鴻下午接受中央社訪問時表示，樂團多次赴海外演出，此次來到新加坡，希望帶給當地觀眾從古典到流行的多元音樂內容，讓新加坡民眾看見台灣學生展現精彩的音樂實力。

他指出，本次在新加坡的演出氣氛良好、觀眾反應熱烈，相信透過這樣的交流，不僅能讓學生與當地樂團有更多互動與認識，也有助於彼此學習、共同成長。

這場在新加坡圖書館的演出吸引眾多當地人駐足觀賞，一名新加坡民眾告訴中央社記者，台灣樂壇人才濟濟，不論是古典還是流行領域都表現亮眼；能在新加坡看到來自台灣的演出，尤其是這些學生在這個階段就展現出如此精彩的表現讓人敬佩，也為台灣的孩子加油。

音樂會 新加坡

延伸閱讀

MUZIKids兒童古典音樂節9月登場 寶寶音樂會成焦點

2026 MUZIKids兒童古典節9月中秋連假登場 打造親子們的音樂永續遊樂園！

「守護我們的星球」新加坡放映 舒夢蘭盼關注化實際行動

3.5萬人齊聚運河畔　音樂與光影交織　臺南百年盛典點燃初夏熱潮

相關新聞

北市最胖高國中小曝光 富安國小、大理國中、惇敘工商肥胖率居冠

根據111至113學年度統計，北市26萬名受檢學子，平均每年肥胖人數達3萬人，且隨學制攀升，高中職肥胖比例約15%，比國小9%近倍增加，部份學校每3名學生就1人過胖。其次，16萬名學童視力未達0.9，

小一兒常「寫壞」…母求好寫耐操自動筆 網反彈力勸：用鉛筆

大家對於幼年學寫字的印象，應該大多都是從「鉛筆」開始，隨著年齡增長才慢慢換成自動筆、原子筆等，從大人角度來看，用什麼筆好像都無所謂，但其實筆的選擇對孩子教育發展影響不小。

他列「選高中非高職」3理由 家長全反駁：考學測一定超慘

每個家長都希望孩子出人頭地，從高中一路往上讀到大學、碩士、博士，甚至出國留學，彷彿是最完美的夢想安排，但並非每個人都適合走這種學術路線。

影／台南北寮國小種蜜源棲地樹 中華郵政為小學生寄「未來郵件」

中華郵政慶祝創辦130年，響應永續發展支持國土綠化，今天與林業自然保育署嘉義分署在台南市南化區北寮國小旁種植固碳及蜜源植物苦楝、江某、光臘樹總計1600株，要在未來六年種植完成。

問一下都不行？連假求助老師未回 家長喊「很難受」網傻眼：乾脆用聯絡簿

今年五一勞動節首度實施「全國放假」，不少人期待能好好休息、陪伴家人，卻也因此出現「有人歡喜有人愁」的情況。一名家長在臉書社團「小一聯盟」發文表示，難得遇到假期，想利用時間幫孩子補作業，卻因聯絡老師未果

強化校園防災力 屏東縣府攜手AIT辦工作坊

屏東縣政府今天攜手美國在台協會，在屏東縣立大同高中舉辦2場「I CAN HELP 防災基礎研習工作坊」，盼強化學生防災應變...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。