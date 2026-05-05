快訊

花蓮刑大隊長涉洩密給女友人、內湖警涉抽單 檢調搜索8處約談4人

一路下到明天！8縣市發布大雨特報 慎防雷擊、強陣風

聽新聞
0:00 / 0:00

影／全國中學校際籃賽進入高潮 苗栗縣長鍾東錦開球為球員打氣

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
全國中學校際籃球賽在國立苗栗高商體育館及苗商風雨球場點燃戰火，各縣市共151所學校的男女球隊投入12天的激烈競賽，縣長鍾東錦今天到場主持開球儀式，期許球員發揮實力、展現運動家精神，建立以球會友、精進球技的好典範。圖／苗栗縣政府提供
全國中學校際籃球賽在國立苗栗高商體育館及苗商風雨球場點燃戰火，各縣市共151所學校的男女球隊投入12天的激烈競賽，縣長鍾東錦今天到場主持開球儀式，期許球員發揮實力、展現運動家精神，建立以球會友、精進球技的好典範。圖／苗栗縣政府提供

全國中學校際籃球賽從4月29日在國立苗栗高商體育館及風雨球場點燃戰火，各縣市共151所學校的男女球隊投入12天的激烈賽程，目前賽事已進入高潮，預定5月10日結束。縣長鍾東錦今天到場主持開球儀式，向外縣市球隊表達歡迎與祝福，並期許球員發揮實力、展現運動家精神，建立以球會友、精進球技的好典範。

縣府指出，苗商女籃隊近日在台北市青年盃全國籃球錦標賽中，展現堅強戰力與團隊精神，打敗勁敵佛光山普門中學，贏得青年女子組冠軍，苗商校長李燕坪上午帶領球隊獻上冠軍獎盃給鍾縣長，分享榮耀與喜悅；鍾東錦肯定苗商女籃亮眼的戰績，期勉她們更上一層樓。

苗栗縣籃球協會總幹事吳喜松表示，全國中學校際籃球賽是年度盛事，12天賽事分為高中甲組、高男組、高女甲組、高女組、國男甲組、國男組、國女甲組及國女組共8個組別，苗栗縣有多所學校參賽，包括傳統籃球名校苗栗高商、苗栗高中、明仁國中、大倫國中等共11校，藉此與各縣市優秀球員切磋，挑戰自我極限，展現青春與實力。

這項大型籃球賽已進入高潮，鍾東錦上午由教育處副處長彭德俊、苗商校長李燕坪、籃協總幹事吳喜松等人陪同，到苗商體育館主持苗栗明仁與桃園大成兩隊的開球儀式，歡迎來自各縣市的球隊並為大家加油打氣；

鍾東錦與苗商、明仁國中球員加油合影留念，也向外縣市球員致意，歡迎他們在賽程之餘，可飽覽苗栗的好山好水，並感受客家庄好客的民俗風情。

鍾東錦表示，國內很多青少年都喜歡打籃球，籃球是一項很棒的體育運動，不但可訓練球場上的技巧，培養團隊合作的默契，許多民眾在成長過程，幾乎都會玩玩籃球甚至參加比賽，為自己的成長經驗留下美好回憶。

目前國女組比賽成績已揭曉，苗栗明仁國中拿下國女組第4名，後續將有苗商、明仁和大倫國中相繼上場，這幾支勁旅分別是高女甲和國男甲奪牌的熱門隊伍，精彩可期

全國中學校際籃球賽在國立苗栗高商體育館及苗商風雨球場點燃戰火，各縣市共151所學校的男女球隊投入12天的激烈賽程，縣長鍾東錦今天到場主持開球儀式，期許球員發揮實力、展現運動家精神，建立以球會友、精進球技的好典範。圖／苗栗縣政府提供
全國中學校際籃球賽在國立苗栗高商體育館及苗商風雨球場點燃戰火，各縣市共151所學校的男女球隊投入12天的激烈賽程，縣長鍾東錦今天到場主持開球儀式，期許球員發揮實力、展現運動家精神，建立以球會友、精進球技的好典範。圖／苗栗縣政府提供

全國中學校際籃球賽連日來在國立苗栗高商體育館及相鄰的風雨球場點燃戰火，各組競爭激烈。記者胡蓬生／攝影
全國中學校際籃球賽連日來在國立苗栗高商體育館及相鄰的風雨球場點燃戰火，各組競爭激烈。記者胡蓬生／攝影

全國中學校際籃球賽連日來在國立苗栗高商體育館及相鄰的風雨球場點燃戰火，各組競爭激烈。記者胡蓬生／攝影
全國中學校際籃球賽連日來在國立苗栗高商體育館及相鄰的風雨球場點燃戰火，各組競爭激烈。記者胡蓬生／攝影

鍾東錦 苗栗縣 苗栗高商

延伸閱讀

苗栗高中85周年校慶 「山城籃球故事巡展」憶榮光

TPBL／曾放下籃球才更懂熱愛 曹薰襄加盟雲豹為自己再衝一次

等了31年！新莊福營國中女壘熱血奪冠 締造校史新紀錄

足球／安聯小小世界盃 宜蘭順安女悍將無畏迎戰 追足夢想零距離

相關新聞

北市最胖高國中小曝光 富安國小、大理國中、惇敘工商肥胖率居冠

根據111至113學年度統計，北市26萬名受檢學子，平均每年肥胖人數達3萬人，且隨學制攀升，高中職肥胖比例約15%，比國小9%近倍增加，部份學校每3名學生就1人過胖。其次，16萬名學童視力未達0.9，

小一兒常「寫壞」…母求好寫耐操自動筆 網反彈力勸：用鉛筆

大家對於幼年學寫字的印象，應該大多都是從「鉛筆」開始，隨著年齡增長才慢慢換成自動筆、原子筆等，從大人角度來看，用什麼筆好像都無所謂，但其實筆的選擇對孩子教育發展影響不小。

他列「選高中非高職」3理由 家長全反駁：考學測一定超慘

每個家長都希望孩子出人頭地，從高中一路往上讀到大學、碩士、博士，甚至出國留學，彷彿是最完美的夢想安排，但並非每個人都適合走這種學術路線。

影／台南北寮國小種蜜源棲地樹 中華郵政為小學生寄「未來郵件」

中華郵政慶祝創辦130年，響應永續發展支持國土綠化，今天與林業自然保育署嘉義分署在台南市南化區北寮國小旁種植固碳及蜜源植物苦楝、江某、光臘樹總計1600株，要在未來六年種植完成。

問一下都不行？連假求助老師未回 家長喊「很難受」網傻眼：乾脆用聯絡簿

今年五一勞動節首度實施「全國放假」，不少人期待能好好休息、陪伴家人，卻也因此出現「有人歡喜有人愁」的情況。一名家長在臉書社團「小一聯盟」發文表示，難得遇到假期，想利用時間幫孩子補作業，卻因聯絡老師未果

強化校園防災力 屏東縣府攜手AIT辦工作坊

屏東縣政府今天攜手美國在台協會，在屏東縣立大同高中舉辦2場「I CAN HELP 防災基礎研習工作坊」，盼強化學生防災應變...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。