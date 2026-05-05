影／全國中學校際籃賽進入高潮 苗栗縣長鍾東錦開球為球員打氣

全國中學校際籃球賽從4月29日在國立苗栗高商體育館及風雨球場點燃戰火，各縣市共151所學校的男女球隊投入12天的激烈賽程，目前賽事已進入高潮，預定5月10日結束。縣長鍾東錦今天到場主持開球儀式，向外縣市球隊表達歡迎與祝福，並期許球員發揮實力、展現運動家精神，建立以球會友、精進球技的好典範。

縣府指出，苗商女籃隊近日在台北市青年盃全國籃球錦標賽中，展現堅強戰力與團隊精神，打敗勁敵佛光山普門中學，贏得青年女子組冠軍，苗商校長李燕坪上午帶領球隊獻上冠軍獎盃給鍾縣長，分享榮耀與喜悅；鍾東錦肯定苗商女籃亮眼的戰績，期勉她們更上一層樓。

苗栗縣籃球協會總幹事吳喜松表示，全國中學校際籃球賽是年度盛事，12天賽事分為高中甲組、高男組、高女甲組、高女組、國男甲組、國男組、國女甲組及國女組共8個組別，苗栗縣有多所學校參賽，包括傳統籃球名校苗栗高商、苗栗高中、明仁國中、大倫國中等共11校，藉此與各縣市優秀球員切磋，挑戰自我極限，展現青春與實力。

這項大型籃球賽已進入高潮，鍾東錦上午由教育處副處長彭德俊、苗商校長李燕坪、籃協總幹事吳喜松等人陪同，到苗商體育館主持苗栗明仁與桃園大成兩隊的開球儀式，歡迎來自各縣市的球隊並為大家加油打氣；

鍾東錦與苗商、明仁國中球員加油合影留念，也向外縣市球員致意，歡迎他們在賽程之餘，可飽覽苗栗的好山好水，並感受客家庄好客的民俗風情。

鍾東錦表示，國內很多青少年都喜歡打籃球，籃球是一項很棒的體育運動，不但可訓練球場上的技巧，培養團隊合作的默契，許多民眾在成長過程，幾乎都會玩玩籃球甚至參加比賽，為自己的成長經驗留下美好回憶。

目前國女組比賽成績已揭曉，苗栗明仁國中拿下國女組第4名，後續將有苗商、明仁和大倫國中相繼上場，這幾支勁旅分別是高女甲和國男甲奪牌的熱門隊伍，精彩可期

全國中學校際籃球賽在國立苗栗高商體育館及苗商風雨球場點燃戰火，各縣市共151所學校的男女球隊投入12天的激烈賽程，縣長鍾東錦今天到場主持開球儀式，期許球員發揮實力、展現運動家精神，建立以球會友、精進球技的好典範。圖／苗栗縣政府提供

全國中學校際籃球賽連日來在國立苗栗高商體育館及相鄰的風雨球場點燃戰火，各組競爭激烈。記者胡蓬生／攝影

全國中學校際籃球賽連日來在國立苗栗高商體育館及相鄰的風雨球場點燃戰火，各組競爭激烈。記者胡蓬生／攝影