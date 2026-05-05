影／全國中學校際籃賽進入高潮 苗栗縣長鍾東錦開球為球員打氣
全國中學校際籃球賽從4月29日在國立苗栗高商體育館及風雨球場點燃戰火，各縣市共151所學校的男女球隊投入12天的激烈賽程，目前賽事已進入高潮，預定5月10日結束。縣長鍾東錦今天到場主持開球儀式，向外縣市球隊表達歡迎與祝福，並期許球員發揮實力、展現運動家精神，建立以球會友、精進球技的好典範。
縣府指出，苗商女籃隊近日在台北市青年盃全國籃球錦標賽中，展現堅強戰力與團隊精神，打敗勁敵佛光山普門中學，贏得青年女子組冠軍，苗商校長李燕坪上午帶領球隊獻上冠軍獎盃給鍾縣長，分享榮耀與喜悅；鍾東錦肯定苗商女籃亮眼的戰績，期勉她們更上一層樓。
苗栗縣籃球協會總幹事吳喜松表示，全國中學校際籃球賽是年度盛事，12天賽事分為高中甲組、高男組、高女甲組、高女組、國男甲組、國男組、國女甲組及國女組共8個組別，苗栗縣有多所學校參賽，包括傳統籃球名校苗栗高商、苗栗高中、明仁國中、大倫國中等共11校，藉此與各縣市優秀球員切磋，挑戰自我極限，展現青春與實力。
這項大型籃球賽已進入高潮，鍾東錦上午由教育處副處長彭德俊、苗商校長李燕坪、籃協總幹事吳喜松等人陪同，到苗商體育館主持苗栗明仁與桃園大成兩隊的開球儀式，歡迎來自各縣市的球隊並為大家加油打氣；
鍾東錦與苗商、明仁國中球員加油合影留念，也向外縣市球員致意，歡迎他們在賽程之餘，可飽覽苗栗的好山好水，並感受客家庄好客的民俗風情。
鍾東錦表示，國內很多青少年都喜歡打籃球，籃球是一項很棒的體育運動，不但可訓練球場上的技巧，培養團隊合作的默契，許多民眾在成長過程，幾乎都會玩玩籃球甚至參加比賽，為自己的成長經驗留下美好回憶。
目前國女組比賽成績已揭曉，苗栗明仁國中拿下國女組第4名，後續將有苗商、明仁和大倫國中相繼上場，這幾支勁旅分別是高女甲和國男甲奪牌的熱門隊伍，精彩可期
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