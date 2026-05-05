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台灣集保結算所挹注教育 澎湖174位學子受益

中央社／ 澎湖縣5日電

台灣集中保管結算所捐贈澎湖教育協助計畫獎學金新台幣87萬元，全縣國中小有174位學子獲得，澎湖縣副縣長林皆興今天在馬公國小頒贈給12位小朋友，並鼓勵小朋友快樂學習，勇於追夢。

林皆興下午出席台灣集中保管結算所股份有限公司教育協助計畫獎學金頒發儀式，感謝集保所對澎湖教育事業的支持，並勉勵受獎學生努力學習，將來有能力後，不負期望，回報這份恩情，回饋社會。

林皆興表示，集保結算所是台灣金融市場重要後台機構，本於「取之於社會，用之於社會」的精神，深入全台各角落，透過企業資源挹注，對澎湖離島偏遠地區的學校推出多元的教育發展，為國家培育未來菁英。

縣府教育處表示，台灣集中保管結算所在113年捐贈澎湖縣新台幣200萬元，分年度用於教育協助計畫的公益外，還曾舉辦「全民挺棒球公益活動」，挹注澎湖講美國小棒球訓練資源和與樂天桃猿職業球員近距離互動、觀賞中華職棒比賽。

此外，今年頒發獎助學金，澎湖全縣國中小174位學生受益，其中馬公國小有12位學生受獎，今天由校長王文瑞陪同在學校司令台接受，每位5000元獎助學金，其餘國中小由教育處代為轉贈。

澎湖 澎湖縣

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