小一兒常「寫壞」…母求好寫耐操自動筆 網反彈力勸：用鉛筆
大家對於幼年學寫字的印象，應該大多都是從「鉛筆」開始，隨著年齡增長才慢慢換成自動筆、原子筆等，從大人角度來看，用什麼筆好像都無所謂，但其實筆的選擇對孩子教育發展影響不小。
一名家長在臉書社團「小一聯盟」發文表示，兒子對字體要求很高，寫字時都很用力，導致自動筆常常沒多久就壞掉，媽媽修了好幾次也束手無策，買過不同類型、價位的，「從台灣買到日本、從一枝幾十塊到一支幾百元」，但還是經常弄壞，也讓兒子很自責，因此原PO希望其他家長們可以推薦好握寫又耐操的自動筆。
對此，大部分家長反倒是強烈建議「換鉛筆」，「一二年級對寫字的力道掌控沒這麼好，鉛筆會是個好選擇」、「低年級孩子寫字還不太會控制力道，建議直接換成鉛筆」、「低年級小孩強烈建議用鉛筆，對手部發育比較好」、「初學階段筆的控制很重要，鉛筆最適合」。
根據《聯合新聞網》報導，低年級孩童被老師禁用自動筆的原因可以歸納為兩類，一是注意力問題，低年級學生容易被自動鉛筆吸引，像是頻繁按壓筆頭、拆解筆身、把筆芯倒出來玩等，甚至可以玩一整節課；二是身體發展，小朋友的手部肌肉仍在發展，握筆姿勢與施力尚未穩定，鉛筆有助於建立正確書寫習慣，而自動筆力道控制不好，不只頻繁斷芯，也可能戳破紙張，增加挫折感。
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