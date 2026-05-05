學生也要會算碳排 高雄100校實作碳盤查培養淨零人才

淨零碳排進校園，高雄市教育局啟動100校校園簡易碳盤查行動，讓學生參與減碳，把企業碳管理工具轉化為教育學習，並選定高雄高商、國昌國中與陽明國小導入符合ISO碳盤查標準的制度，作為示範校園。

教育局長吳立森指出，這次計畫將分階段推動，今年培訓100所學校建立碳盤查能力，預計2028年全面推廣至全市校園，不同於過去環境教育偏重觀念宣導，強調動手做。

吳立森說，從用電、用水、燃料使用到通勤行為，學校逐項盤點碳排來源，將再生能源與校園樹木碳匯納入，建立完整碳排結構，透過數據分析找出排放熱點，再進一步擬定減碳策略，讓減碳從口號轉為具體行動。

此外邀集學界專家組成輔導團隊，並由大華國小、前峰國小、南隆國中擔任核心學校，以帶狀擴散方式推動，透過工作坊與跨校交流，協助教師與行政人員掌握碳盤查工具與流程。

以高雄高商為例，已將淨零與碳管理融入教學，涵蓋綠色商業模式與碳資產管理，並與雲林科技大學合作培訓，培育52名取得ISO減碳內部查證資格的學生，另有6名教師取得淨零碳規劃管理師證照。

他強調，碳盤查不只是數據統計，更是培養學生環境素養與行動力的起點，當學生能理解能源使用與碳排放的關聯，不論進入產業或公共領域，都具備面對淨零轉型的基本能力，培養下一代的永續競爭力。

高雄市教育局今年啟動「100校校園簡易碳盤查行動」讓減碳落實於校園日常具體行動。圖／高雄市教育局提供

校園也要精算碳排，高雄市啟動100校碳盤查行動，走向淨零城市。圖／高雄市教育局提供

高雄高商培育師生取得減碳人員證書將全面啟動校園碳盤查，深耕永續校園。圖／高雄市教育局提供