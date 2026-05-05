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AI合成影像成霸凌新手法 律師進校園用行動劇教界線

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹市社區關懷法律服務協會與律師林妤芬近年推動「法律走入校園」計畫，透過生動的行動劇，將防詐騙與反霸凌觀念帶進多所小學，並結合當前氾濫的AI梗圖與網路隱私議題。圖／新竹市社區關懷法律服務協會提供
新竹市社區關懷法律服務協會與律師林妤芬近年推動「法律走入校園」計畫，透過生動的行動劇，將防詐騙與反霸凌觀念帶進多所小學，並結合當前氾濫的AI梗圖與網路隱私議題。圖／新竹市社區關懷法律服務協會提供

為讓艱澀的法律觀念走進孩子日常，新竹市社區關懷法律服務協會與律師林妤芬近年推動「法律走入校園」計畫，透過生動的行動劇，將防詐騙與反霸凌觀念帶進多所小學，並結合當前氾濫的AI梗圖與網路隱私議題，引導學童正確認識數位風險，從源頭守護校園安全。

林妤芬表示，推動此計畫的初衷，來自協會長期接獲大量霸凌諮詢個案，多數家長在事件發生後，關心的並非提告或賠償金額，而是「事情不要再發生」。因此團隊選擇將法律教育往前推進，走進校園，讓孩子在尚未觸法前，就能理解行為後果，「如果能從小建立觀念，就能減少傷害發生」。

行動劇設計貼近日常，例如「小明與小白推擠」等校園常見情境，透過角色互動與劇情推進，讓孩子具體辨識玩笑與霸凌的差異。林妤芬指出，不少學童在觀賞後回饋，在體育課或團體活動中更能自我約束，肢體衝突明顯減少。課程也進一步說明身體權、人格權與侵權責任，鼓勵孩子在面對不當對待時勇於表達，培養自律與正義感。

除了實體霸凌，數位環境帶來的新型態傷害也成為宣導重點。林妤芬說，隨著AI普及，部分學童已具備製作「AI梗圖」的能力，但若將同學臉部合成不雅影像並散布，將對受害者造成深遠且巨大的傷害，很多孩子其實不知道這樣會傷害別人，但透過課程引導，不少學生開始意識風險，甚至主動表示要成為「反霸凌小尖兵」。

「這項計畫也逐漸在校園發酵」，林妤芬分享，有學生在日記中記錄課程內容，還能背出協會推廣的「五大主軸」，顯示法律教育已不再抽象，而是內化為日常行為準則，家長端也普遍肯定，認為透過行動劇和課程宣導，有助於降低孩子衝動行為，改善同儕互動。

在防詐騙方面，林妤芬指出，協會每周接獲的諮詢案件數量龐大，且受害族群呈現年輕化趨勢。面對AI生成語音、影像等新型詐騙手法，她強調，唯有透過長期且持續的法律教育，才能讓孩子與家庭建立基本識別能力，避免落入虛擬世界陷阱。

林妤芬表示，未來將持續深化「法律走入校園」計畫，結合親子共學，讓法律不再只是冷冰冰的條文，而是陪伴孩子成長、守護校園的重要力量。

為讓艱澀的法律觀念走進孩子日常，新竹市社區關懷法律服務協會與律師林妤芬近年推動「法律走入校園」計畫，透過生動的行動劇，將防詐騙與反霸凌觀念帶進多所小學。記者黃羿馨／攝影
為讓艱澀的法律觀念走進孩子日常，新竹市社區關懷法律服務協會與律師林妤芬近年推動「法律走入校園」計畫，透過生動的行動劇，將防詐騙與反霸凌觀念帶進多所小學。記者黃羿馨／攝影

霸凌 校園

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