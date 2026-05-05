影／台南北寮國小種蜜源棲地樹 中華郵政為小學生寄「未來郵件」

中華郵政慶祝創辦130年，響應永續發展支持國土綠化，今天與林業自然保育署嘉義分署在台南市南化區北寮國小旁種植固碳及蜜源植物苦楝、江某、光臘樹總計1600株，要在未來六年種植完成。

種樹前舉辦「綠意郵遞ing-蜜源棲地共築行動」揭牌植樹典禮。董事長王國材、林業署處長汪昭華、嘉義分署長李定忠、嘉義大學校長林翰謙與地方人士為專案牌誌揭牌，手植樹苗象徵復育地方生態系統。

王國材表示，面對氣候變遷中華郵政將永續發展提升至經營策略核心，2023年成立「永續發展委員會」，將永續思維融入氣候治理、綠色運輸及數位轉型等行動，實質對應14項聯合國永續目標。此次透過公私部門協作啟動六年的棲地復育計畫，不僅是為環境減碳，更展現從公司治理到在地生態復育的堅定決心。

王國材說，綠色是郵政百年來的靈魂，從穿綠衣到種綠樹，將服務形象轉化為守護土地的具體回饋。這片林地不僅強化森林碳吸存功能，更營造出豐富的生態廊道，吸引昆蟲造訪並成為鳥類的糧倉與獨角仙的棲息地。

現場還安排「未來郵件」交寄儀式，由北寮國小應屆畢業生寫信給六年後的自己，象徵夢想與綠意的傳承。

中華郵政表示，為確保專案執行成效，與嘉義大學合作，專案期間進行生物多樣性監測，透過量化數據建立生態資料庫，作為達

成ESG環境績效依據。專案也結合北寮國小自然學科課綱，嘉義大學每年辦理環境教育活動，將保育理念扎根校園。

中華郵政表示，這是運用現地自然資材建構野生動物棲所、提升生物多樣性、改善水土環境，落實永續發展的實際行動。將持續實際行動落實ESG願景，為顧客、員工、社會及環境創造長遠價值，邁向永續。

中華郵政林保署要在台南北寮國小種蜜源棲地樹1600株。記者周宗禎／攝影

中華郵政林保署要在台南北寮國小種蜜源棲地樹1600株。記者周宗禎／攝影

中華郵政林保署要在台南北寮國小種蜜源棲地樹1600株。記者周宗禎／攝影

中華郵政林保署要在台南北寮國小種蜜源棲地樹1600株。記者周宗禎／攝影

中華郵政林保署要在台南北寮國小種蜜源棲地樹1600株。記者周宗禎／攝影

中華郵政林保署要在台南北寮國小種蜜源棲地樹1600株。記者周宗禎／攝影

中華郵政林保署要在台南北寮國小種蜜源棲地樹1600株。記者周宗禎／攝影