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新北首創童軍雙語教材 開創國際化童軍學習新模式

聯合報／ 記者林媛玲／新北即時報導
教育局今發布全國首部結合童軍教育與雙語教學的專業教材，讓學生在戶外探索、團隊任務與情境活動中，能自然運用英語學習童軍知識。圖／新北教育局提供
教育局今發布全國首部結合童軍教育與雙語教學的專業教材，讓學生在戶外探索、團隊任務與情境活動中，能自然運用英語學習童軍知識。圖／新北教育局提供

新北教育局今日舉辦「新北市童軍教育雙語教材」新書發表會，正式發布全國首部結合童軍教育與雙語教學的專業教材，讓學生在戶外探索、團隊任務與情境活動中，能自然運用英語學習童軍知識，透過教材創新、師資支持與國際交流，開創台灣童軍教育雙語學習新模式。

新北教育局長張明文表示，新北市自104年率先達成「校校有童軍」目標，目前全市已有超過1萬2000名學生參與童軍活動，童軍教育的核心在於「做中學」，孩子透過團隊合作、戶外探索與服務實踐，培養負責感、合作力與解決問題能力。

教育局表示，此次推出雙語教材，不只是提升學生英語應用能力，更希望孩子能用英語表達童軍精神、理解多元文化，未來在參與世界大露營及國際交流中展現自信與行動力。

「新北市童軍教育雙語教材」由光華國小校長洪中明率領編輯團隊開發，洪中明表示，這本教材不只是教科書，更是實用的教學工具書，整合童軍專業術語與英語表達，搭配中英對照、情境教學、小組任務及多元教學策略，協助教師自然將雙語融入童軍課程，實踐「做中學、玩中學」的學習精神。

發表會現場由學生示範教材應用，透過英語指令完成團隊任務與互動遊戲，展現童軍教育結合雙語學習的趣味與成效。重慶國中聯隊長黎乙霏同學也分享，雙語課程讓她感受到英文是探索世界的鑰匙，最喜歡「童軍精神」單元，能透過原文對照認識各國文化差異，也對未來參與全球童軍交流更有信心。

教育局表示，新北市近年陸續推出「童軍補充教材」、「童軍3節課影片」等多元教材，逐步建構各學習階段完整的童軍教材支持系統。此次發布的「童軍教育雙語教材」電子版後續也將上架新北市社會教育資源網https://lll.ntpc.edu.tw/，提供全國教育夥伴共享運用。

教育局今發布全國首部結合童軍教育與雙語教學的專業教材，讓學生在戶外探索、團隊任務與情境活動中，能自然運用英語學習童軍知識。圖／新北教育局提供
教育局今發布全國首部結合童軍教育與雙語教學的專業教材，讓學生在戶外探索、團隊任務與情境活動中，能自然運用英語學習童軍知識。圖／新北教育局提供

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