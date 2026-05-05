他列「選高中非高職」3理由 家長全反駁：考學測一定超慘

每個家長都希望孩子出人頭地，從高中一路往上讀到大學、碩士、博士，甚至出國留學，彷彿是最完美的夢想安排，但並非每個人都適合走這種學術路線。

一名網友在臉書社團「家有高中生」發文指出，學生選擇就讀高中而非高職，主要有三大理由，分別是延緩分流、升學廣度以及環境氛圍，認為高一不分組，讓學生有更多探索的時間，且高中升學的科系選擇更全面，同儕之間的讀書風氣也較濃厚。

但多數家長並不認同原PO，有人針對原PO提出的三點反駁，指出「延緩分流」不一定能探索出真正的興趣；考完學測後也只有6個志願可以填，還要搶熱門科系、不敢填低薪冷門科系，並無「科系選擇更全面」；而且即使是明星高中，班上也會有放棄學習的孩子。

許多家長都認為，要讀高中還高職，應該是以孩子的特質為主，「我家孩子喜歡手作且英文差，讀高職後來上前幾志願，如果學測一定很慘」、「給孩子自己選擇。去高職體驗後詢問感想，再分析兩種路線的差異」、「我也疑惑為何總說普高比高職好，即便只能去很後面的高中，也比高職好嗎」。

雖然目前教育環境仍以升學為主要導向，但技職教育也有自己的一片天。根據《聯合報》報導，彰化秀水高工進修部電機科學生許家和今年4月通過高難度的「室內配線甲級技術士」檢定，成為全台第139位取得此項甲級認證的技術人才。他在校期間已累計取得5張專業證照，未來仍會持續進修與精進專業能力，深耕在地電機工程產業，證明技職教育同樣能培養專業人才，並在職場中建立競爭力。