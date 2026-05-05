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北市最胖高國中小曝光 富安國小、大理國中、惇敘工商肥胖率居冠

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北市最胖高國中小曝光 富安國小、大理國中、惇敘工商肥胖率居冠

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
北市最胖高國中小曝光 富安國小、大理國中、惇敘工商肥胖率居冠；示意圖。(路透)
北市最胖高國中小曝光 富安國小、大理國中、惇敘工商肥胖率居冠；示意圖。(路透)

根據111至113學年度統計，北市26萬名受檢學子，平均每年肥胖人數達3萬人，且隨學制攀升，高中職肥胖比例約15%，比國小9%近倍增加，部份學校每3名學生就1人過胖。其次，16萬名學童視力未達0.9，從國小生45%到高中職生82%，節節攀升。

「北市校園正陷入「學齡越高、體重越重、視力越糟、體能越差的健康危機。」北市議員汪志冰表示，儘管北市教育局推動「SH150」計畫，但有 1/3 學校年年不達標，政策流於紙上談兵，汪要求教育局針對未達標學校提精進作為，莫讓首善之區的孩子淪為弱雞。

根據衛福部102年公布兒童及青少年BMI建議值，正常範圍值6歲~12歲(約國小)為13.5-21.3，12~15歲(約國中)為15.2-22.7，15~18歲(約高中職)為16.9-23.6，超過上限數字即為過重甚至肥胖。

汪志冰表示，台北市3年來各學層體位受檢人數，平均有25萬8374人，肥胖人數平均有2萬9965人，其中國小肥胖率平均約9%過胖，國中平均肥胖率約13%左右，高中職上升到15%。進一步深入各級學校，3年來平均肥胖率居冠的學校是富安國小、大理國中及惇敘工商，分別為18%、23%及30%。

汪說，尤其是惇敘工商，從111學年的29%持續上升到113學年的34%，平均3名學生就有一名有過重情形。其次，私立奎山高中111學年度肥胖率僅為 3.97%，到了113學年度竟劇增至15.2%，短短三年間翻了將近四倍，若是缺乏系統性的健康預防與介入，學生的體位健康同樣會在升學壓力或生活型態轉變下迅速崩塌。

另外，3C盛行，學童的視力保健狀況同樣令人擔心，3年各學層合計平均受檢人數同樣約26萬人，視力不良人數平均有16萬1886人，其中國小平均不良率為45%，國中來到74%，高中職則攀升到82%。汪志冰認為，蔣市長提出免費營養午餐政策，應針對優化營養午餐及落實體育課程是提出精進改善作為。

北市教育局回應，從3個學年度來看，北市整體通過率維持在62%左右，高於全國平均，針對通過率低於65%的學校，將由健體輔導團辦理專修研習班，要求相關學校派員參加，並由輔導團實地到校指導。另透過提供免費午餐、推動鮮乳供應等，全面照顧學生營養，並從校園扎根落實「運動之都」。

健康 教育局 北市 肥胖

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