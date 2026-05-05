紙風車「椅子會」串聯媽祖賜福 壓轎金成善循環
紙風車劇團5月3日赴苗栗白沙屯拱天宮前演出，媽祖乘「粉紅超跑」現場看戲並上舞台停轎賜福，紙風車宣布將媽祖給的「壓轎金」分享給加入「椅子會」成員，形成善的循環。
「椅子會」是紙風車368工程推動小額捐款計畫，邀請民眾以實際行動支持藝術下鄉計畫。這筆捐款除支持368兒童藝術工程巡演相關行政費用，讓紙風車可以免費巡演的方式，讓更多鄉鎮孩子有機會坐下看戲。
紙風車劇團創辦人李永豐表示，從拱天宮主委洪文華接下沉甸甸的媽祖鑾轎壓轎金，內心非常感動，「很感謝媽祖一路以來對於紙風車的祝福與鼓勵，我代表大家收下壓轎金，要跟所有工作人員與支持紙風車的民眾分享。」紙風車宣布即日起加入紙風車「椅子會」，將有機會獲限量壓轎金與白沙屯拱天宮祈福卡。
紙風車文教基金會執行長張敏宜表示，壓轎金是媽祖神轎行經或停駐時賜福之物，通常信眾會隨身攜帶祈求平安順遂，「紙風車要將這份來自媽祖的祝福，轉化為對社會的祝福。」
李永豐接受媒體聯訪表示，紙風車從2006年推動「368鄉鎮市區兒童藝術工程」至今20年，累積超過812場演出、167萬名觀眾與19萬筆捐款支持，帶動無數家庭接觸表演，「紙風車為孩子看戲募款，常常遇到困頓之時，媽祖總會用祂的方式鼓勵紙風車，也讓紙風車一定排除萬難，要向媽祖致謝。」
根據紙風車發布的新聞資料，今年年初，白沙屯媽祖台中分會在無預期下突然停留紙風車彩排現場看戲，給了無形的加持與鼓勵。5月3日紙風車到白沙屯拱天宮還願演出，媽祖不但看完「順風耳的新香爐」整齣戲，結束後還衝上舞台停轎祈福，團員們跪地紛紛紅了眼眶，感受到神明近距離的庇佑與指引。
李永豐表示，劇團成立至今超過30年，從原本在藝術殿堂演出，到發願透過募款，讓全台灣不分城鄉的孩子們都有免費的戲劇可以看，「這個堅持的過程有太多挫折，常常都想要收攤，紙風車可以回到過去在劇院演出賣票就好，但有太多孩子在孩童時期沒有機會接觸戲劇接觸藝術，這讓我們無法放棄。」
紙風車「椅子會」詳情可上紙風車FB粉絲專頁或368藝術工程官網https://paperwindmill.com.tw/paper368。
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